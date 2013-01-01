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Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России

Окт 29
Астраханская область Южный федеральный округ
Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России

Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вновь провели в Астрахани совместный рейд и прием граждан по вопросам ветхого и аварийного жилья. На «контрольных встречах» с астраханцами и на совещании с участием представителей правоохранительных органов они подвели итоги работы по выявлению нуждающегося в ремонте жилья и переселению людей, которая проводилась с августа этого года.
После того как летом замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провели первый такой совместный прием граждан и лично обследовали аварийные дома в Астрахани, в жизни астраханцев многое изменилось. Благодаря активной работе по постановке на учет аварийного жилья, те горожане, которые годами жили буквально в трущобах, теперь смогут рассчитывать на нормальные жилищные условия.

Андрей Кикоть и Игорь Бабушкин поздравили с новосельем одну из семей, которая из аварийного жилья уже переехала в благоустроенную квартиру на улицу Куликова. А в ходе рейда они встретились с жильцами обветшавшего дома по ул. Куйбышева, 32. Старинному зданию прекрасной архитектуры уже более полутора сотен лет, стены и коммуникации разрушаются, люди жалуются, что после дождя воды по колено в доме и во дворе. Ремонт своими силами никаких результатов не давал. А в ответ на неоднократные обращения в госструктуры по поводу признания дома аварийным, жители до сих пор получали «отписки». Теперь глава региона и заместитель генерального прокурора России взяли этот дом под личный контроль.

Игорь Бабушкин рассказал, что он на уровне президента и премьер-министра России обозначил необходимость формирования отдельной программы по переселению из аварийного жилья именно в Астраханской области, где около 80 процентов домов имеет высокую степень износа. Так что проблему нужно решать кардинально.

«Сейчас идёт работа по формированию перечня таких домов. Это позволит нам получить бюджетные средства и переселить наших граждан из аварийных домов в нормальное, достойное жильё», – подчеркнул губернатор Астраханской области, отметив, что такая работа будет проведена и в отношении дома на улице Куйбышева.

29 Окт 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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