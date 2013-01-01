Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки
Вчера в областном Конгресс-холле состоялось публичное обсуждение, где специалисты региональных, муниципальных органов власти, представители предпринимательского сообщества и эксперты рассмотрели проект изменений в областное законодательство по определению арендной платы за земельные участки.
«Для расчета арендной платы предлагается новый подход, предусматривающий установление арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка и экономически обоснованных коэффициентов, - пояснил заместитель Министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – Новая методика позволит сделать расчет арендных платежей предельно простым и предсказуемым».
Новый порядок разрабатывается в целях приведения правил определения размера арендной платы за земельные участки в соответствие с принципом экономической обоснованности. При этом рекомендуемые коэффициенты определены по результатам многофакторного анализа рынка недвижимости, проведенного экспертной организацией ООО «ОМЭКС».
Предварительные расчеты показывают динамику снижения арендной платы за земельные участки в диапазоне от 10% до 50% для различных случаев. По прогнозной оценке Администрации города Омска, переход на новые правила приведет к снижению годовых арендных платежей за участки, предоставленные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения, производственных и административных зданий, для размещения домов жилой застройки и других случаев.
Помимо этого, Министерство имущественных отношений Омской области приступило к разработке изменений в законодательство по снижению выкупной стоимости земельных участков под объектами недвижимости, что позволит большему числу субъектов предпринимательства оформить в собственность занимаемую землю. Разрабатываемые меры направлены на стимулирование формирования класса собственников в регионе.
Напомним, что в январе этого года принято постановление Правительства Омской области, которым в разы снижены арендные платежи для «обманутых» дольщиков. С 2018 года постановлением № 162-п более чем в 2 раз снижена арендная плата за участки из состава областных и неразграниченных земель под объектами недвижимости. Помимо этого, внесены изменения в областное законодательство, устанавливающие размер арендной платы не выше земельного налога в отношении земельных участков, имеющих ограничения по приватизации.
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