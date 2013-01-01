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Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

Дек 6
Омская область Сибирский федеральный округ
Власть и бизнес обсудили новые правила определения размера арендной платы за земельные участки

Вчера в областном Конгресс-холле состоялось публичное обсуждение, где специалисты региональных, муниципальных органов власти, представители предпринимательского сообщества и эксперты рассмотрели проект изменений в областное законодательство по определению арендной платы за земельные участки.
Правовой акт проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, в рамках которой всем заинтересованным лицам предоставлена возможность направить предложения в адрес разработчиков. После анализа и рассмотрения, поступивших от субъектов предпринимательства предложений, доработанный порядок определения арендных платежей будет вынесен на рассмотрение регионального кабинета министров.

«Для расчета арендной платы предлагается новый подход, предусматривающий установление арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка и экономически обоснованных коэффициентов, - пояснил заместитель Министра имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – Новая методика позволит сделать расчет арендных платежей предельно простым и предсказуемым».

Новый порядок разрабатывается в целях приведения правил определения размера арендной платы за земельные участки в соответствие с принципом экономической обоснованности. При этом рекомендуемые коэффициенты определены по результатам многофакторного анализа рынка недвижимости, проведенного экспертной организацией ООО «ОМЭКС».

Предварительные расчеты показывают динамику снижения арендной платы за земельные участки в диапазоне от 10% до 50% для различных случаев. По прогнозной оценке Администрации города Омска, переход на новые правила приведет к снижению годовых арендных платежей за участки, предоставленные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения, производственных и административных зданий, для размещения домов жилой застройки и других случаев.

Помимо этого, Министерство имущественных отношений Омской области приступило к разработке изменений в законодательство по снижению выкупной стоимости земельных участков под объектами недвижимости, что позволит большему числу субъектов предпринимательства оформить в собственность занимаемую землю. Разрабатываемые меры направлены на стимулирование формирования класса собственников в регионе.

Напомним, что в январе этого года принято постановление Правительства Омской области, которым в разы снижены арендные платежи для «обманутых» дольщиков. С 2018 года постановлением № 162-п более чем в 2 раз снижена арендная плата за участки из состава областных и неразграниченных земель под объектами недвижимости. Помимо этого, внесены изменения в областное законодательство, устанавливающие размер арендной платы не выше земельного налога в отношении земельных участков, имеющих ограничения по приватизации.



 
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