Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани



На совещании по социально-экономическому развитию Астраханской области, которое накануне провёл в Ахтубинске Президент России, врио губернатора Сергей Морозов в качестве основных проблем и задач обозначил реконструкцию обветшавшей ливневой канализации в Астрахани и капитальный ремонт мостов в регионе.

Сети ливневой канализации были построены в Астрахани ещё в 70-х годах прошлого века, и на сегодняшний день они сильно обветшали и не справляются со своими функциями. «После каждого дождя вода по колено, город буквально плавает», — сказал Сергей Морозов.

С инициативой восстановления ливневой канализации к Президенту России обратился участвовавший в совещании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Он недавно побывал в Астрахани и лично убедился в том, насколько серьезна проблема и насколько важна помощь федерального центра в ее решении.

«Если вы дадите поручение реализовать этот проект совместно с субъектом, то это можно сделать, - сказал главе государства Владимир Якушев. - В принципе ливневая канализация существует, её надо просто реанимировать, сделать нормальный проект, чтобы центр города действительно выглядел достойно».

«Это точно надо сделать. В таком состоянии нельзя оставлять ситуацию», — распорядился Владимир Путин.

Кроме того, на совещании шла речь о необходимости ремонта мостов в Астраханской области - 148 из 283 мостовых объектов находятся сегодня в неудовлетворительном состоянии.

«Одна треть населения региона проживает в сёлах на островах. В первую очередь, необходимо провести реконструкцию 124 мостовых сооружений», — подчеркнул врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов. В своем докладе Президенту России он отметил, что на реконструкцию этих мостов требуется 16 миллиардов рублей, в том числе 2 миллиарда рублей - на 21 аварийный объект.

«Астраханская область и другие регионы заявляют сегодня о серьёзном износе мостовых сооружений. К сожалению, ремонт ветхих, аварийных мостов не вошел в национальный проект, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, - Я хотел бы поддержать предложение Сергея Морозова сформировать программу по ремонту мостов. Может быть, мы начнём её реализацию с Астраханской области».