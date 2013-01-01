VII Среднерусский экономический форум-2018
В фокусе внимания более 2 тысяч его участников - глобальная тема: «На пути к экономике знаний».
Пленарное заседание открыл известный телеведущий и публицист Александр Архангельский. Вначале гостей поприветствовала Ольга Атюкова, а после были зачитаны приветствия от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.
Обращаясь к участникам, губернатор Александр Михайлов отметил, что за 6 лет Среднерусский форум стал заметным событием в деловой и политической жизни не только Курской области, но всех регионов средней полосы России. Он даёт возможность и бизнесу и власти погружаться в самые актуальные вопросы, имеющие важнейшее значение для развития страны. Глава Курской области выразил уверенность, что СЭФ-2018 даст ответы на вопросы, связанные с перспективой развития экономики знаний и определит направления, которые важны для ее построения в регионах.
На примере Курской области губернатор рассказал участникам форума, как научные технологии меняют наш регион. Особенно заметен прогресс в агропромышленном комплексе, что является результатом внедрения передовых научных подходов, применения современной техники, высокоурожайных сортов семян.
Наряду с этим многие курские промышленные предприятия развивают наукоемкие производства. Не отстают и курские вузы, на базе которых сейчас работает 12 малых инновационных предприятий, позволяющих внедрять передовые разработки в реальный сектор экономики.
Многое удалось сделать благодаря масштабной государственной поддержке проектов. Инновационные достижения региона в различных отраслях продемонстрированы в ходе многочисленных выставок форума.
Ольга Атюкова отметила, что Среднерусский форум проходит на Курской земле уже в седьмой раз, и он набирает динамику, собирает все больше регионов и стран. Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО не пропустил ни одного форума. Важно, по ее мнению и то, что СЭФ стал постоянной площадкой Министерства экономического развития РФ. Здесь поднимаются интересные и волнующие страну вопросы, вырабатываются предложения, которые транслируются на всю Россию. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО подчеркнула, что Среднерусский экономический форум рожден на курской земле и является брендом Курской области.
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