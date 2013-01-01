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ИЗМИР

VII Среднерусский экономический форум-2018

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
VII Среднерусский экономический форум-2018

В фокусе внимания более 2 тысяч его участников - глобальная тема: «На пути к экономике знаний».
Почетными гостями форума стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова, вице-президент Российской ТПП Максим Фатеев, министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владимир Квардаков, генеральный директор Института экономических стратегий (ИНЭС) Александр Агеев. В зале присутствуют представители всех субъектов ЦФО, а также из других федеральных округов, делегации 19 зарубежных государств.

Пленарное заседание открыл известный телеведущий и публицист Александр Архангельский. Вначале гостей поприветствовала Ольга Атюкова, а после были зачитаны приветствия от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Обращаясь к участникам, губернатор Александр Михайлов отметил, что за 6 лет Среднерусский форум стал заметным событием в деловой и политической жизни не только Курской области, но всех регионов средней полосы России. Он даёт возможность и бизнесу и власти погружаться в самые актуальные вопросы, имеющие важнейшее значение для развития страны. Глава Курской области выразил уверенность, что СЭФ-2018 даст ответы на вопросы, связанные с перспективой развития экономики знаний и определит направления, которые важны для ее построения в регионах.

На примере Курской области губернатор рассказал участникам форума, как научные технологии меняют наш регион. Особенно заметен прогресс в агропромышленном комплексе, что является результатом внедрения передовых научных подходов, применения современной техники, высокоурожайных сортов семян.

Наряду с этим многие курские промышленные предприятия развивают наукоемкие производства. Не отстают и курские вузы, на базе которых сейчас работает 12 малых инновационных предприятий, позволяющих внедрять передовые разработки в реальный сектор экономики.

Многое удалось сделать благодаря масштабной государственной поддержке проектов. Инновационные достижения региона в различных отраслях продемонстрированы в ходе многочисленных выставок форума.

Ольга Атюкова отметила, что Среднерусский форум проходит на Курской земле уже в седьмой раз, и он набирает динамику, собирает все больше регионов и стран. Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО не пропустил ни одного форума. Важно, по ее мнению и то, что СЭФ стал постоянной площадкой Министерства экономического развития РФ. Здесь поднимаются интересные и волнующие страну вопросы, вырабатываются предложения, которые транслируются на всю Россию. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО подчеркнула, что Среднерусский экономический форум рожден на курской земле и является брендом Курской области.



 
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