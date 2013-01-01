Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо

С первых дней создания Торгово-промышленная палата Российской Федерации избрала своей целью объединение предпринимателей и защиту их общих интересов. Накануне Дня российского предпринимательства наш корреспондент встретился с ее вице-президентом Максимом Фатеевым. Предлагаем вашему вниманию запись их беседы.

- Максим Альбертович, через две недели мы будем отмечать День российского предпринимательства. Какое место в России занимает предприниматели, в чем сильные и слабые стороны нашего бизнеса?

Без всякого сомнения, предприниматели вообще, предпринимательское сообщество занимает одно из ведущих мест в нашей стране. Это тот сформировавшийся, не побоюсь этого слова, класс, который очень быстро заявил о себе в новой России, ведь буквально 30 лет назад (а все началось с кооперативного движения), это были первые люди, которые почувствовали в себе силы, почувствовали в себе возможности быть самостоятельными. После того как сформировалось новое государство – Российская Федерация, со своими рыночными принципами формирования экономических процессов, именно этот класс, создал первые зачатки рыночной экономики, рыночных отношений.

Сейчас этот класс очень прочно укрепился, как государства, так и в сознании российских граждан. Я считаю, что у российского предпринимательства практически нет слабых сторон. На самом деле это так, потому что в столь короткое время, которое многие страны проходили столетиями, или как минимум многими десятилетиями, российский предпринимательский класс прошел такие испытания вместе с нашей страной, такие кризисы, такие взлеты и падения, которые и не снились в такой концентрации ни одной стране мира. Этот путь закалил российский бизнес настолько, что ни санкции, ни кризис, ни коррупция, ни бюрократические барьеры не смогли его сломать и не сломят его однозначно. А мы в Торгово-промышленной палате России надеемся, что после такой череды испытаний российское предпринимательство все-таки выйдет на более комфортную дорогу дальнейшего развития.

- Как строятся взаимоотношения органов власти и предпринимательских структур, в том числе крупнейшего бизнес-объединения страны – ТПП РФ?

Торгово-промышленная палата наделена законодателями такими полномочиями, которых нет у каких-либо других бизнес-сообществ в нашей стране. Мы живем и работаем по федеральному закону о торгово-промышленных палатах. Кроме того, около 20 регионов в Российского Федерации имеют собственный закон о торгово-промышленных палатах, и этот перечень постоянно увеличивается. Власть видит в Торгово-промышленной палате России, история которой насчитывает уже более 100 лет, партнера во многих отношениях. Мы не только выстраиваем мост между властью и бизнесом, но выступаем исполнителем, а также инициатором многих программ поддержки развития предпринимательства в нашей стране. Идет постоянная работа по линии законодательной инициативы, по разработке проектов тех или иных законодательных проектов, законодательных актов, которые влияют на развитие предпринимательства, экономики нашей страны. Сейчас в России работает 180 торгово-промышленных палат, которые охватывают всю территорию страны.

Сейчас государство создает инфраструктуру поддержки предпринимательства в стране. Торгово-промышленная палата России тоже выступает в качестве института развития, является исполнителем или соисполнителем ряда программ поддержки предпринимательства в Российской Федерации. Об этой работе можно рассказывать очень долго. Но нашу главную задачу мы видим в том, чтобы сама идея важности и полезности предпринимательства, что называется, завладела умами населения и в первую очередь молодежи.

- Цифровая экономика бросает бизнесу новые вызовы и вместе с тем дает новые пути для его развития. Какое место торгово-промышленная палата занимает в этом процессе?

Я бы хотел сразу сказать, что цифра это не дань моде, цифра это та реальность, в который мы с вами сейчас живем. Те методы управления, те методы оказания услуг которые использует государство, они очень быстро перешли в цифровой режим, и вряд ли предприниматели смогут оставаться в стороне. Уже не только финансово-кредитные отношения, не только фискальные взаимоотношения переходят на этот режим. Общение в формате B2B тоже уходит в цифру. Поэтому Совет по развитию цифровой экономике, который работает в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, те профильные комитеты и советы, которые работают в региональных и муниципальных торгово-промышленных палатах стали структурами собственных бизнес-инициатив по развитию. Сейчас в федеральных структурах завершается конечный этап обсуждения четырех законов по цифре, которые касаются только бизнеса. Они не запрещают, а наоборот расширяют возможность работы по цифровой повестке в рамках любого бизнеса, который будет работать в Российской Федерации. Там будут регламентированы многие вопросы, включая цифровую подпись, те данные, которые нам часто очень приходится, что называется, забивать в каждой конкретной организации заново. Это будет универсальный доступ, и все организации будут использовать именно ваш цифровой профиль, для того чтобы работать с вашим бизнесом, начиная от налоговой службы, заканчивая любой другой государственной службой.

Нам приходится очень быстро реагировать на такие изменения. Что-то получается, что-то нет, поэтому мы все это делаем вместе с бизнесом. И когда получаем благодарность от предпринимателей за эту работу, это для нас становится самым лучшим показателем ее результативности, того, что мы движемся в правильном направлении. Мы не можем апеллировать к нашим законодателям, органам государственной власти без четкого понимания позиции предпринимательского сообщества на местах, а не только в федеральном центре. В этом наша сила, как Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, как системы торгово-промышленных палат. Мы можем саккумулировать и сформулировать взвешенную позицию по вопросам развития экономики по всей стране.

- По уже сложившейся традиции, в канун дня предпринимательства, подводятся итоги национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Какие особенности были у конкурса в этом году, и как будет проходить церемония награждения ее победителей.

Конкурс «Золотой Меркурий» был инициирован Торгово-промышленной палатой России. Мы его основные организаторы, и вся идеология этого конкурса как раз в том, чтобы показать лучшие предприятия из всей России, которые получили одобрение высококлассного жюри. На протяжении всех этих лет мы делали все возможное, чтобы в этом конкурсе участвовали как можно больше предприятий из глубинки. Наши торгово-промышленные палаты на местах проводят свои конкурсы, а их победители выходят уже на федеральную площадку. Мы видим, что в это непростое для экономики время даже те, кто раньше участвовали в этом состязании, а потом взял какую-то паузу, снова возвращаются в конкурс. Иногда им надо просто проверить себя, ответить на вопрос: я такой же успешный, как раньше, или нет?

- Верным ли курсом идете товарищи?

Да-да, именно так, поэтому это тоже очень хороший показатель. И, разумеется, появились новые молодые очень такие креативные предприятия в регионах России. Они участвуют, они побеждают, и это тоже внушает определенный оптимизм. Итоговое мероприятие будет проходить здесь, в Москве, это будет действительно очень значимое, очень красивое мероприятие, которое, надеюсь, оставит память не только для победителей, но и для всех, кто в нем участвовал.

- День российского предпринимательства - это праздник, в том числе и для сотрудников ТПП РФ. Что бы вы хотели пожелать коллегам в канун праздника?

Бороться, искать, найти и не сдаваться! Я действительно хотел бы пожелать коллегам вспоминать этот замечательный девиз Саньки Григорьева из «Двух капитанов». На самом деле эти слова относятся не только к предпринимателям, они относятся к любому человеку, который пытается что-то полезного сделать в этой жизни не только для себя, но и для своих близких и для своей страны. Но мы считаем, что для предпринимательского сообщества этот девиз является актуальным сегодня и как нельзя лучше характеризует то отношение к развитию своего бизнеса, своего дела, которому человек посвящает жизнь. Для каждого человека все-таки важно получить то признание, которое характеризует в итоге его труд, Вот из позиций, таких людей формируется позиция целой страны и благосостояние ее жителей, и уверенность в завтрашнем дне. Как бы пафосно не звучали эти слова, но уверенность в завтрашнем дне для нас, для каждого гражданина России это очень важно. И большую часть этой уверенности создают те, кто создает экономическую мощь нашего государства, кто своей инициативой, преданностью делу помогает не только себе и своим близким, но и своей стране.

Пресс-служба ТПП РФ