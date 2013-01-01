Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году

Торгово-промышленной палатой России подведены итоги работы по процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов (НПА) за 2019 год. Результаты работы представлены в формате «Дайджеста ОРВ» по лучшим практикам с участием экспертов системы ТПП РФ.

Всего экспертами ТПП России в 2019 году было рассмотрено 1 950 проектов актов федерального уровня, по 265 из которых в адрес разработчиков были направлены замечания.

Проводимая ТПП РФ работа позволяет координатору проекта ОРВ, которым выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, значительно снизить административную нагрузку на бизнес.

Замечания и предложения ТПП РФ распределились следующим образом:

По видам НПА:

103 – по проектам федеральных законов;

77 – по проектам постановлений Правительства Российской Федерации;

82 – по проектам ведомственных актов (в том числе 5 проектов санитарно-эпидемиологических правил);

3 – по проектам решений ЕЭК.

По разработчикам проектов:

41 – Минфин России;

38 – Минэкономразвития России;

27 – Минсельхоз России;

26 – Минстрой России;

15 – Минтранс России.

В адрес остальных разработчиков было направлено менее 15 предложений. На 31 декабря 2019 года из направленных 265 экспертных предложений было учтено 72, находились в проработке 193.

Из общего числа подготовленных заключений экспертами ТПП РФ особенного внимания заслуживают наиболее значимые предложения, которые были приняты разработчиками законопроектов.

Так, на основе предложений, разработанных ТПП РФ, Минэкономразвития России подготовило отрицательные заключения ОРВ на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов».

Существенное замечание ТПП РФ касалось положений законопроекта по усилению финансовой ответственности за нарушение требований технических регламентов и необходимости также обратить внимание на то, что сумма минимального штрафа в размере 2 000 000 руб. сама по себе является существенной для субъектов малого предпринимательства, и, в случае наложения такого штрафа, может возникнуть риск прекращения хозяйственной деятельности таких субъектов по причине их неплатежеспособности. При таких обстоятельствах, полагаем, что законопроект устанавливает чрезмерную финансовую ответственность для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, что не соответствует принципу соразмерности наказания и степени вины нарушителя.

Еще один пример – рассмотрение экспертами ТПП РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)».

Рассматриваемым законопроектом предлагалось введение штрафов, привязанных к стоимости товаров, «которые отражены (должны были быть отражены) в документации по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости», и размер штрафов предлагалось ввести от 5% до 10% стоимости данного товара в зависимости от вида правонарушения, но не менее 1 тыс. рублей за каждый документ или за сведения из одного документа об отгрузке товаров. Такие размеры штрафов могут оказаться ликвидационными для участников рынка, так как рассматриваемые в законопроекте правонарушения могут носить массовый, но непредумышленный характер и быть связаны с целым рядом объективных и субъективных причин возникновения ошибок и задержек.

В заключениях Минэкономразвития России об ОРВ по данным проектам были процитированы замечания и предложения экспертов ТПП РФ для дальнейшего учета и доработки со стороны разработчиков.

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