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ИЗМИР

Весной 2018 года на военную службу планируется призвать около 1100 орловцев

Янв 29
Орловская область Центральный федеральный округ
Весной 2018 года на военную службу планируется призвать около 1100 орловцев

Об этом сообщил военный комиссар Орловской области Сергей Старков на аппаратном совещании в областной администрации.
Весенняя призывная кампания начнется с 1 апреля 2018 года.

Норма призыва граждан на военную службу весной 2018 года, установленная штабом Западного военного округа для Орловской области, останется на уровне весны 2017 года.

Количество призывников, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах области, по сравнению с прошлым годом осталось прежним.

Глава региона отметил успешные результаты осенней призывной кампании. Орловская область выполнила норму призыва на военную службу в 605 человек.

Осенью 2017 года для прохождения военной службы был призван 551 орловец в части Министерства обороны РФ, в другие виды войск и воинские формирования – 54. Число призывников с высшим образованием составило 163 человека (20%). Также на военную службу было призвано 132 специалиста, подготовленных в ДОСААФ по военно-учётным специальностям, и 15 казаков.

«В апреле начинается весенний призыв. Для выполнения плана определены четкие задачи, - подчеркнул Андрей Клычков. - На Орловщине есть добрая традиция – проведение лечебно-оздоровительных сборов для призывников. Большую роль играет повышение престижа военной службы. Этот год для орловцев особенный – год 75-летия битвы на Орловско-Курской дуге. Поэтому необходимо уделить максимальное внимание вопросам военно-патриотической работы».

В апреле этого года областному Департаменту здравоохранения совместно с военным комиссариатом Орловской области поручено организовать на базе Детского санатория «Орловчанка» проведение лечебно-оздоровительных сборов призывников.



 
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