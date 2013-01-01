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ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток?

Сен 5
ТПП РФ
ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток?

Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока – такой была тема делового завтрака на Восточном экономическом форуме, в котором приняла участие делегация ТПП РФ. После мероприятия Сергей Катырин ответил на вопросы СМИ.
Он, в частности, отметил, что позиции регионов Дальневосточного федерального округа начали укрепляться в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, и это – закономерный итог создания конкурентной нормативно-правовой базы для ведения предпринимательской деятельности. Сегодня ТПП РФ считает важным оказывать поддержку именно реальным дальневосточным проектам, и такая работа уже ведется совместно с рядом региональных палат ДФО по нескольким направлениям: информационно-консультационному, методологическому, продвижению предпринимательских инициатив и проектных предложений.

«Полагаем, - подчеркнул Сергей Катырин, что для улучшения имиджа регионов Дальнего Востока, а это очень важно для привлечения инвестиций, необходимо расширять коммуникационное пространство, не ограничиваясь проведением выставок, форумов, конференций. Целесообразно рассмотреть возможность организации и проведения отраслевых и межотраслевых презентаций региональных инвестиционных проектов для отдельных групп инвесторов».

Для улучшения инвестиционного климата на Дальнем Востоке приняты 39 федеральных законов и 167 нормативных актов.

По мнению главы ТПП РФ, наиболее важные из принятых документов относятся к «дедушкиным оговоркам», защищающим инвестора и дающим ему уверенность в том, что инвестиционный климат в России как минимум не ухудшится. В их числе – установление нулевой ставки НДС на услуги авиаперевозок на Дальнем Востоке и распространение механизма въезда по электронной визе на все воздушные пункты пропуска.

Пока что, напомнил Сергей Катырин, все еще сохраняются определенные предубеждения инвесторов относительно вкладывания капиталов в Дальний Восток из-за географической удаленности регионов, зачастую плохой логистической сети, отсутствия сырьевой базы, недостатка квалифицированных кадров.

Тем не менее, сегодня в стадии проектирования и реализации находится уже более 1480 проектов. Ожидается также рост числа новых проектов по итогам 2019 года.

Попыткой решить проблему развития отдаленных или изолированных дальневосточных регионов, а также моногородов с устаревающей производственной базой стало создание территорий опережающего развития и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР и ТОСЭР), то есть особых экономических зон, в которых действуют различные льготные режимы для привлечения инвесторов. Такая политика начинает приносить первые результаты, подтверждением чему является вхождение Хабаровского края в ТОП-40 рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Правда, подчеркнул Сергей Катырин, пока что нередко высказывается мнение о недостаточно высокой эффективности работы, например, ТОСЭР. При этом в первую очередь имеются в виду долгие ожидаемые сроки окупаемости бюджетных вложений.

«Если оценивать ситуацию с чисто коммерческой точки зрения, то такое мнение во многом справедливо, - заявил глава ТПП РФ. - Но это как раз тот случай, когда чисто коммерческий подход нежелателен. Поскольку в рамках такого коммерческого подхода полноценное возрождение обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке почти невозможно».

Он пояснил, почему: «Во-первых, долгие сроки возврата бюджетных вложений предопределены самой очень тяжелой исходной ситуацией в здешних регионах. Во-вторых, как показывает опыт функционирования особых экономических зон в России, территории со специальными экономическими режимами начинают давать отдачу, масштаб которой сопоставим с инвестируемыми в их развитие средствами, в среднем лет через 8-10 после начала функционирования. Соответственно, сроки окупаемости вложений государства в такие зоны здесь еще более длительны – 15 лет и больше».

Еще одним инструментом инвестиционной политики в макрорегионе на принципах государственно-частного партнерства, по мнению главы федеральной палаты, мог бы стать механизм отложенных налоговых платежей TIF (Tax Increment Financing). Это модель финансирования проектов, при которой частный инвестор сам вкладывает средства в создание необходимой инфраструктуры для будущего производства (дорог, линий электропередач, газовых сетей и т.п.), а государство из дополнительных доходов, сгенерированных новыми предприятиями, возвращает эти деньги частному инвестору. Обсуждение возможности применения модели TIF ведется на федеральном уровне с 2013 г., но пока нет соответствующего решения Правительства РФ.

Инвесторы будут более активно приходить на Дальний Восток, если активно снимать как можно больше административных барьеров, обеспечивать стабильность фискальной нагрузки на бизнес. В экспертном сообществе сложилось мнение об избыточности значительной части тех 40 позиций в стратегических областях, где существует только разрешительный допуск иностранных инвесторов.

Инфраструктурная поддержка, налоговое стимулирование и другие меры очень важны, но ничего нельзя будет сделать без хороших трудовых ресурсов, заявил в заключение Сергей Катырин: «Инвестор не придет с проектом, если он не будет уверен, что в регионе есть кадры необходимого уровня квалификации. Поэтому к приоритетным задачам по повышению инвестиционной привлекательности стоит относить разработку и реализацию программ по привлечению необходимого количества трудовых ресурсов в регионы Дальнего Востока, а также, уже совместно с инвесторами, создание и реализацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих кадров».

Пресс-служба ТПП РФ

5 Сен 2019, ТПП РФ


 
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