В Зеленодольске открыт новый комплекс производства продукции военного назначения
Центр специального машиностроения создан в Республике Татарстан на базе производственного объединения «Завод имени Серго» («ПОЗиС»).
До сих пор здесь использовались энергозатратные, трудоемкие, не отвечающие современным экологическим требованиям технологии 50-80-х годов прошлого века. На обновленном производственном комплексе замкнутого цикла установлено высокотехнологичное оборудование мирового уровня. Это позволило увеличить производительность труда в 2,2 раза и в полтора раза снизить энергопотребление.
Проект модернизации реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Инвестиции в создание Центра специального машиностроения превысили 4 млрд рублей.
Предприятие, которое входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, оснащено современными цифровым линиями, имеет специальную конструкторско-технологическую службу, а также полигон для испытаний боеприпасов.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
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