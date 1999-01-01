В Зеленодольске открыт новый комплекс производства продукции военного назначения



Центр специального машиностроения создан в Республике Татарстан на базе производственного объединения «Завод имени Серго» («ПОЗиС»).

«ПОЗиС» - основной российский производитель малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем. Это единственное в России и странах СНГ предприятие, которое производит более 20 типов пиропатронов для авиационных средств спасения экипажей самолетов.

До сих пор здесь использовались энергозатратные, трудоемкие, не отвечающие современным экологическим требованиям технологии 50-80-х годов прошлого века. На обновленном производственном комплексе замкнутого цикла установлено высокотехнологичное оборудование мирового уровня. Это позволило увеличить производительность труда в 2,2 раза и в полтора раза снизить энергопотребление.

Проект модернизации реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Инвестиции в создание Центра специального машиностроения превысили 4 млрд рублей.

Предприятие, которое входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, оснащено современными цифровым линиями, имеет специальную конструкторско-технологическую службу, а также полигон для испытаний боеприпасов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ