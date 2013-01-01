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В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс

Янв 17
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Андрей Никитин, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и генеральный директор ООО «ХАММЕР» Максим Ямщиков. Теперь Агентство развития Новгородской области берёт проект на сопровождение.

В гостиничном комплексе разместятся 100 номеров, рестораны, спа-комплекс с бассейнами, тренажерный зал, боулинг и бильярд. Здание является объектом культурного наследия регионального значения XIX века. В нем проведут ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования.

Инвестор предполагает вложить в реставрацию более 700 млн. рублей. Планируется, что комплекс будет иметь категорию «4 звезды». Переговоры по восстановлению объекта велись с начала 2018 года. Гостиничный комплекс будет создаваться три года.

по информации пресс-службы Правительства Новгородской области



 
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