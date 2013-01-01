В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций



В Чите приступили к строительству двух первых солнечных электростанций общей мощностью 30 МВт. Инвестиции в проект составили около 5 млрд рублей. Планируется создать 20 рабочих мест. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на октябрь 2019 года.

Cтанции строятся на территориии в 60 га в районе бывшего камвольно-суконного комбината города Читы. Обе СЭС будут подключены непосредственно к энергосистеме региона. Работы осуществляются за счет частных инвестиций группы компаний «Вершина Девелопмент».

По словам директора компании Павла Шевченко, каждая станция будет состоять из 60 тысяч модулей, которые будут подключены к инверторам, преобразующим постоянный ток в переменный.

Ожидается, что солнечная генерация в конечном итоге приведет к удешевлению стоимости электроэнергии для потребителей и улучшению экологической обстановки в регионе. Кроме того, в Забайкалье планируют построить завод по производству солнечных батарей.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ