В Забайкалье запущена новая турбина на Читинской ТЭЦ-1 за 0,7 млрд рублей



В Чите состоялся запуск в промышленную эксплуатацию новой турбины мощностью 60 мегаватт на Читинской ТЭЦ-1 после масштабной реконструкции. Стоимость объекта превысила 700 млн рублей. Обновленное оборудование повысит надёжность отпуска тепловой и электрической энергии, уменьшит расходы топлива и выбросы в атмосферу, а также улучшит состояние экосистемы озера Кенон, на берегу которого располагается ТЭЦ.

Реконструкция на станции длилась полгода, в ней было задействовано свыше ста специалистов. Новую турбину установили на месте агрегата, который прослужил более 50 лет. Новый цилиндр высокого давления для модернизации турбины изготовили на Ленинградском металлическом заводе. Там же провели модернизацию узлов цилиндра среднего и низкого давления. Кроме того, часть оборудования обновили непосредственно на станции, что позволило существенно снизить затраты на реализацию проекта. Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ

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