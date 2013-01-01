В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений



В г. Краснокаменске Забайкальского края на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения ООО «АРМЗ Горные машины» госкорпорации «Росатом» впервые в России начало серийное производство погрузочно-доставочных машин с приводом от ионно-литиевого аккумулятора и ковшом грузоподъемностью 1,3 тонны, предназначенных для подземных работ на узкожильных месторождениях с шириной до 1,5 метра.

Переход на новую аккумуляторную узкозахватную технику — экономически целесообразное решение, направленное на сокращение операционных затрат и повышение качества добычи руды. Новые погрузочно-доставочные машины позволят эффективно выполнять операции по отгрузке и транспортировке руды внутри очистных блоков.

Производство, направленное на обеспечение внутренних потребностей Госкорпорации «Росатом», а также на выход продукции на внешний рынок, было организованно в рамках Соглашения о промышленном партнерстве между Урановым холдингом «АРМЗ» и французской компанией Aramine.

В планах компании локализация производства литий-ионных аккумуляторов, а также выпуск новых моделей горно-шахтной техники.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ