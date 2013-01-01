В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей
На территории Забайкальского края филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», реализует масштабную инвестиционную программу, включающую реконструкцию и строительство новых энергообъектов, а также цифровизацию электросетевого комплекса региона. Капиталовложения на 2019 год составляют около 1 млрд рублей.
Всего в этом году в Забайкалье будет построено 213 км ЛЭП, введено 8,9 МВА трансформаторной мощности.
В рамках реализуемой инвестиционной программы цифровизация всего электросетевого комплекса региона должна быть закончена к 2030 году. Уже ведется работа по созданию первой цифровой подстанции. После реконструкции подстанция напряжением 35 кВ «Верх-Чита» станет современным энергообъектом.
Кроме того, специалистами «Читаэнерго» осуществляется пилотный проект по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС). Он предусматривает внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Для потребителей Забайкалья переход на «цифру» обеспечит качество и надёжность электроснабжения.
Забайкальский край, Сибирский федеральный округ
|30 Май:
|30 Май:
|30 Май:
|29 Май:
|29 Май:
|29 Май:
|29 Май:
|29 Май:
|29 Май: