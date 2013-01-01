В Забайкалье ведут строительство и реконструкцию энергообъектов на миллиард рублей



На территории Забайкальского края филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», реализует масштабную инвестиционную программу, включающую реконструкцию и строительство новых энергообъектов, а также цифровизацию электросетевого комплекса региона. Капиталовложения на 2019 год составляют около 1 млрд рублей.

Инвестиционная программа «Читаэнерго» реализуется по направлениям, приоритетным для населения Забайкальского края, где износ электросетей составляет более 70%. В 2019 году продолжаются работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ «Кличка» – «Акатуй» на юго-востоке Забайкалья. Энергетики практически заново построят более 62 км ЛЭП, установят 447 металлических опор взамен старых деревянных, смонтируют провод 1,5 тыс. гирлянд изоляторов. Реконструкция повысит пропускную способность линии и надёжность транзита передаваемой мощности. От бесперебойной работы этого энергообъекта зависит электроснабжение населения трех районов Забайкальского края (Приаргунского, Газумуро-Заводского и Александрово-Заводского), промышленных предприятий, расположенных на юго-востоке региона.

Всего в этом году в Забайкалье будет построено 213 км ЛЭП, введено 8,9 МВА трансформаторной мощности.

В рамках реализуемой инвестиционной программы цифровизация всего электросетевого комплекса региона должна быть закончена к 2030 году. Уже ведется работа по созданию первой цифровой подстанции. После реконструкции подстанция напряжением 35 кВ «Верх-Чита» станет современным энергообъектом.

Кроме того, специалистами «Читаэнерго» осуществляется пилотный проект по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС). Он предусматривает внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Для потребителей Забайкалья переход на «цифру» обеспечит качество и надёжность электроснабжения.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ