В Забайкалье расширили подстанцию для электроснабжения крупнейшего в России месторождения меди



В Каларском районе Забайкальского края компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила подстанцию 220 кВ «Чара» для освоения Удоканского месторождения меди. Стоимость работ составила 500 млн рублей. Удокан с ресурсами около 27 млн тонн меди является крупнейшим месторождением в России и одним из самых больших в мире.

В рамках проекта выполнена установка шести новых ячеек 220 кВ, в том числе двух для подключения построенных Байкальской горной компанией линий электропередачи до подстанции 220 кВ «Удоканский горно-металлургический комбинат».

На подстанции 220 кВ «Чара» планируется установить еще одну линейную ячейку для подключения новой межсистемной линии электропередачи 220 кВ «Тында – Лопча – Хани – Чара» протяженностью 560 км, трасса которой пройдет по территории Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.

Забайкальский край, Сибирский федеральный округ