В Забайкалье расширили подстанцию для электроснабжения крупнейшего в России месторождения меди
Фев 7
В Каларском районе Забайкальского края компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила подстанцию 220 кВ «Чара» для освоения Удоканского месторождения меди. Стоимость работ составила 500 млн рублей. Удокан с ресурсами около 27 млн тонн меди является крупнейшим месторождением в России и одним из самых больших в мире.
В рамках проекта выполнена установка шести новых ячеек 220 кВ, в том числе двух для подключения построенных Байкальской горной компанией линий электропередачи до подстанции 220 кВ «Удоканский горно-металлургический комбинат».
На подстанции 220 кВ «Чара» планируется установить еще одну линейную ячейку для подключения новой межсистемной линии электропередачи 220 кВ «Тында – Лопча – Хани – Чара» протяженностью 560 км, трасса которой пройдет по территории Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.
Забайкальский край, Сибирский федеральный округ
7 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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