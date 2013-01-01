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В Забайкалье открыли самое современное на Транссибе здание железнодорожного вокзала

Дек 9
Москва Центральный федеральный округ
В Забайкалье открыли самое современное на Транссибе здание железнодорожного вокзала

В Забайкальском крае в формате телемоста состоялся торжественный запуск нового железнодорожного вокзала в городе Могоча, который стал самым крупным объектом строительства пассажирского комплекса на Забайкальской железной дороге за последние 20 лет. Подобных строений на станциях Транссибирской магистрали в регионе нет. При его проектировании специалисты учитывали сложные геологические условия и высокую сейсмичность Могочинского района.
Общая площадь трехэтажного здания нового вокзала – 2400 кв. метров. При строительстве нового комплекса использованы современные строительные материалы и технологии. В здании обустроены все необходимые помещения – камеры хранения, комфортабельные залы ожидания. Предусмотрены комнаты для длительного отдыха и для пассажиров с детьми. Вместимость нового вокзала - 350 человек.

«Наши основные зоны расселения находятся вблизи Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, поэтому все наши планы развития непосредственно связаны с ростом провозной способности, грузооборота и качества этой сферы», – отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Специалисты, чей вклад в строительство нового здания вокзала оказался наиболее высоким, были награждены знаками отличия, грамотами и благодарственными письмами.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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