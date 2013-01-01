В Забайкалье открылась первая в регионе промышленная кролиководческая ферма «Деревня кроликов»



В Чите на базе крупного фермерского хозяйства открылся специализированный животноводческий комплекс «Деревня кроликов». Это первая в регионе и четвертая в России ферма, где занимаются кролиководством в промышленных масштабах. Сейчас на ферме трудятся 26 человек. По мере расширения производства планируется создавать новые рабочие места.

На ферме может единовременно содержаться 70 тыс. кроликов, включая 7 тыс. голов маточного и 600 голов прародительского стада. Сейчас в хозяйстве насчитывается 37 тыс. кроликов.

На предприятии выращивают гибрид кроликов французской селекции, которые отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью. При интенсивном откорме каждый день животное набирает 55 граммов, к 3 месяцам весит 5 кг. Стремительный рост при высокой устойчивости к заболеваниям позволяет получить максимальную прибыль.

С выходом на полную мощность «Деревня кроликов» будет производить 36 тонн охлажденной крольчатины и 5-6 тонн субпродуктов в месяц.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ