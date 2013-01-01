В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината



В Забайкальском крае Байкальская горная компания начала строительство инфраструктуры, необходимой для электроснабжения Удоканского горно-металлургического комбината на стадии эксплуатации. При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены до 5 тыс. человек и до 20 тыс. человек в смежных отраслях. На месте строительства уже началась вертикальная планировка территории.

В непосредственной близости от производственной площадки комбината будет построена подстанция 220 кВ «Блуждающий» мощностью 146 мегаватт. К подстанции протянется новая высоковольтная линия электропередачи протяженностью 23 км (в двухцепном исполнении) от подстанции 220 кВ «Чара» в селе Новая Чара.

Выполняя полный комплекс работ, подрядчикам предстоит выполнить установку трех силовых трансформаторов, двух шунтирующих реакторов, коммутационного оборудования, провести пуско-наладочные работы, а также возвести 121 опору ЛЭП.

Удоканское месторождение меди, расположенное в Каларском районе Забайкалья, является на сегодняшний день третьим крупнейшим неразработанным месторождением в мире. Переработка в рамках первой очереди горно-металлургического комбината составит 12 млн тонн медной руды в год. Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ