В Забайкалье начало работу предприятие по производству горной шахтной техники



В г. Краснокаменске Забайкальского края рамках диверсификации основного бизнеса уранового холдинга «Атомредметзолото» («АРМЗ»), входящее в ГК «РосАтом», начало работу ООО «АРМЗ Горные машины». Производство погрузо-доставочных машин (ПДМ) будет осуществляется по французской технологии одного из лидеров отрасли «Aramine» под российским брендом АРГО.

Собранные российскими специалистами единицы техники успешно протестированы во Франции и уже приступили к работе на подземном руднике. До конца года планируется завершить сборку еще нескольких ПДМ.

ООО «АРМЗ Горные машины» поэтапно локализует производство запчастей и составляющих — шасси, аккумуляторов, а также центры по сервисному обслуживанию высокотехнологичной горношахтной техники.

«Это уникальный в отечественной горной промышленности случай. Локализованная техника более чем на 20 % дешевле импортной. Стоимость ее производства и эксплуатации на 10 % ниже своих кабельных и на 15 % - дизельных аналогов, - отметил исполнительный директор ООО «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов. – Мы планируем расширить линейку совместной продукции и сконцентрироваться также на производстве шахтных самосвалов и другой вспомогательной техники».

Проект направлен на привлечение дополнительной прибыли и создания новых рабочих мест в Краснокаменске. Производство осуществляется на базе ремонтно-механического завода ПАО «ППГХО» им. Е.П. Славского.

Забайкальский край, Дальневосточный федеральный округ