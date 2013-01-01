В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2



Это уже третий построенный в России энергоблок нового поколения «3+" - блоки с реакторами ВВЭР-1200 были пущены в 2016 году на НВАЭС-2 и в 2017 году на Ленинградской АЭС-2.

Сегодня в точном соответствии с графиком на Нововоронежской АЭС начался этап физического пуска энергоблока № 2 - в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. Все 163 тепловыделяющие сборки планируется загрузить в реактор в течение пяти дней. Дальнейшие работы будут связаны с подготовкой блока к энергопуску и началу выработки электроэнергии. К концу 2019 года второй энергоблок НВАЭС-2 будет введен в промышленную эксплуатацию.

Созданные концерном «Росэнергоатом» инновационные энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. Их главной особенностью является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС с энергоблоками с реактором ВВЭР-1200 максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используется «ловушка расплава» — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная при отсутствии всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора.

Мощность новой реакторной установки выросла на 20%, количество обслуживающего персонала уменьшено на 40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Физический пуск энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2, генеральным проектировщиком которого является АО «Атомэнергопроект», подтверждает, что госкорпорацией «Росатом» успешно ведется работа по вводу атомных энергоблоков нового поколения «3+". Сегодня эту технологию выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и другие страны. В международном портфеле заказов Росатома уже имеется 36 блоков ВВЭР в 12 странах.

Воронежская область, Центральный федеральный округ