В Воронежской области запланировали создание космического технопарка, не имеющего конкуренции в мире
Мар 16
В Воронежской области на территории предприятий «Орбита» и «МЭЛ» планируется создать технопарк для выполнения заказов от мировых космических корпораций. По мнению экспертов, у технопарка хорошие перспективы, т.к. у его базовых предприятий практически нет конкуренции. По многим видам изделий они являются монополистами – как в России, так и в мире. Предполагается расширить объемы производства и ассортимент производимой продукции.
ЗАО «Орбита» – предприятие оборонного комплекса, которое специализируется на разработке и изготовлении специальной электротехники для военной и космической отрасли. Аппаратура, изготовленная на заводе, установлена на всех спутниках системы ГЛОНАСС, а также космических кораблях «Союз» и «Прогресс».
Также предприятие обеспечивает электропитание модулей МКС, включая американский модуль «Заря» в рамках контракта с NASA. В состав ЗАО «Орбита» входят научные подразделения, механообрабатывающий цех, сборочно-монтажный цех и др. объекты.
ЗАО «МЭЛ» производит электродвигатели постоянного тока малой мощности и электроприводы на их основе для общепромышленного и специального применения. Оба предприятия базируются на площадке завода «Эталон». В новый технопарк смогут влиться партнеры с похожими перспективными и технологичными продуктами.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
16 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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