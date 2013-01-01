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Русский космос

В Воронежской области запланировали создание космического технопарка, не имеющего конкуренции в мире

Мар 16
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области запланировали создание космического технопарка, не имеющего конкуренции в мире

В Воронежской области на территории предприятий «Орбита» и «МЭЛ» планируется создать технопарк для выполнения заказов от мировых космических корпораций. По мнению экспертов, у технопарка хорошие перспективы, т.к. у его базовых предприятий практически нет конкуренции. По многим видам изделий они являются монополистами – как в России, так и в мире. Предполагается расширить объемы производства и ассортимент производимой продукции.
ЗАО «Орбита» – предприятие оборонного комплекса, которое специализируется на разработке и изготовлении специальной электротехники для военной и космической отрасли. Аппаратура, изготовленная на заводе, установлена на всех спутниках системы ГЛОНАСС, а также космических кораблях «Союз» и «Прогресс».

Также предприятие обеспечивает электропитание модулей МКС, включая американский модуль «Заря» в рамках контракта с NASA. В состав ЗАО «Орбита» входят научные подразделения, механообрабатывающий цех, сборочно-монтажный цех и др. объекты.

ЗАО «МЭЛ» производит электродвигатели постоянного тока малой мощности и электроприводы на их основе для общепромышленного и специального применения. Оба предприятия базируются на площадке завода «Эталон». В новый технопарк смогут влиться партнеры с похожими перспективными и технологичными продуктами.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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