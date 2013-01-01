В Воронежской области реализованы инвестпроекты в промышленности более чем на 30 млрд рублей



Воронежская область представит свой экономический, промышленный и туристический потенциал на площадке ТПП РФ в Москве 11 декабря 2019 года. Регион занимает первое место в РФ по темпу роста обрабатывающих производств, второе место – по индексу промышленного производства и третье место – по совокупному темпу роста промышленного производства. В регионе созданы условия для эффективного привлечения инвестиций. В сфере промышленности объем их реализации за последнее время превысил 30 млрд рублей.

Среди крупнейших реализованных проектов в сфере промышленного производства — новое высокотехнологичное предприятие по производству цемента Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в пос. Подгоренском. Новый завод мощностью 3 млн тонн цемента в год был построен «с нуля» за три года.

Передовые технологии, примененные на предприятии, позволили повысить производительность труда в 3,5 раза и уменьшить потребление топлива в 1,6 раза. При этом производственные выбросы снижены в 2,5 раза. Сегодня предприятие является самым энергоэффективным и экологичным цементным заводом в России.

Здесь производятся сухим способом специальные цементы различного назначения – для жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства. Общий объем инвестиций в проект превысил 23 млрд рублей, создано 526 рабочих мест.

В индустриальном парке «Масловский» в Новоусмановском районе в мае 2019 года открылся новый высокотехнологичный завод по производству гофрокартона и гофроупаковки «ЕВРОПАК» мощностью 188 млн кв. метров в год. Завод имеет высшую степень автоматизации на каждом этапе производственного цикла. Инвестиции в проект австрийско-немецкой группы компаний Pulp Mill Holding составили 3,5 млрд рублей. Численность персонала на заводе — около 300 человек.

В июне 2019 г. компания «Формматериалы» при участии финской компании «Lahti Precision» запустила в Воронеже новое производство строительных смесей мощностью более 250 тысяч тонн в год. На новом заводе роботизированы абсолютно все этапы производства. Стратегия предприятия ориентирована на импортозамещение в сегменте высококачественных стройматериалов. Здесь выпускают 55 наименований строительных смесей.

Немецкая компания «Бионорика СЕ» начала строить на территории индустриального парка «Масловский» первый в России завод по производству растительных лекарственных препаратов стоимостью 4,5 млрд рублей. На заводе предполагается создание полного цикла производства, включая экстракцию и культивацию лекарственных трав. Полный запуск предприятия планируется на 2021 год, будет создано более 100 рабочих мест.

В октябре 2019 г. в Айдаровском сельском поселении Рамонского района ООО «КУН Восток» начала реализацию проекта строительства завода по производству сельхозтехники общей стоимостью 3 млрд рублей. Завод станет первым производством старейшей французской машиностроительной компании на территории РФ.

Среди планируемых к реализации крупных инвестпроектов — строительство в Аннинском районе завода по производству сжиженного газа компании ООО «КриомашГаз». Стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд рублей. Планируемая производительность – 12 тонн в час или 105 тыс. тонн продукции в год. Предполагается, что на предприятии будет создано порядка 170 новых рабочих мест.

В Новоусманском районе запланировано строительство нового производства стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов с инвестициями свыше 900 млн рублей, а также строительство завода по производству детских и спортивных площадок – за 1,5 млрд рублей.

Продолжится развитие особых экономических зон и индустриальных парков. Для резидентов особых зон предусмотрена государственная поддержка: налоговые льготы по налогам на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, режим свободной таможенной зоны и т.д.

Благодаря интенсивному развитию промышленности Воронежская область занимает вторые места в Центральном федеральном округе (после Московской области) по внедрению инноваций малыми предприятиями и по индексу привлекательности рабочей силы.

Презентация региона будет проходить с 11.00 до 14.00 в здании Конгресс-центра ТПП РФ в Москве на улице Ильинка, д.6/1. Ее гостями станут представители федеральных министерств и ведомств, посольств иностранных государств, органов власти Москвы, Московской области, других регионов, члены Торгово-промышленных палат, потенциальные инвесторы.

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzQzu4nCapOnN-CIv3DD_VYvnSaAwLq2CkDE5doi2eu1k_g/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1

Воронежская область, Центральный федеральный округ