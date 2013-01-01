В Воронежской области прошли испытания новейшего самолета Ил-112 В российского производства



Испытательный полет первого самолета Ил-112В произведен на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО). Фюзеляж второго находится в ЦАГИ на испытаниях. Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным с нуля в РФ после 1991 года. Его созданием занимались в течение последних 15 лет. Разработчики уверены, что Ил-112В составит конкуренцию лучшим современным зарубежным аналогам.

Абсолютно все узлы и агрегаты самолета — российского производства, большая часть из них создана структурами госкорпорации «Ростех». Самолет должен заменить устаревающий парк украинских Ан-26, срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

Самолет укомплектован новейшими российскими двигателями ТВ7-117СТ, разработанными и изготовленными на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в т.ч. АО «ОДК-Климов», АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «ОДК-СТАР» и др. При производстве двигателей используются комплектующие детали и узлы, произведенные исключительно в России.

По словам генерального директора АО «ОДК» Александра Артюхова, «разработка двигателя ТВ7-117СТ — важнейшая программа ОДК и авиационной отрасли в целом, т.к. создан новейший турбовинтовой двигатель для военно-транспортной и региональной авиации». Мощность нового двигателя составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с.

Один из самых экономичных в своем классе, этот двигатель позволит России развивать производство в сегменте небольших турбовинтовых самолетов. Одна из модификаций будет использована на региональном пассажирском самолете Ил-114, и заменит двигатели производства Pratt & Whitney (США).

В составе силовой установки работает воздушный винт АВ-112 разработки ПАО «НПП Аэросила» (Московская область). Винт обладает большой производительностью и позволяет увеличить лобовую тягу.

Самолет будет собираться на авиазаводе в Воронеже. Приказ о запуске в производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В подписан 30 марта. Дальнейшая задача — максимально быстро выйти на серию 12 машин.