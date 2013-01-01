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В Воронежской области приступили к строительству нового сыродельного завода

Июл 12
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области приступили к строительству нового сыродельного завода

В Бобровском муниципальном районе Воронежской области 11 июля состоялась торжественная закладка первого камня в основание нового сыродельного завода. Инвестиции немецкой компании DMK (Deutsches Milchkontor) составляют около 2 млрд рублей. С учетом автоматизации производства планируется создать порядка 140 новых рабочих мест.
Проектная мощность нового сыродельного предприятия, которое начнёт работу уже в первой половине будущего года, рассчитана на переработку 165 тысяч тонн молока и выпуск 25 тысяч тонн твёрдых и полутвёрдых сыров в год. Кроме того, здесь будут изготавливать сухую молочную сыворотку. Готовую продукцию планируют поставлять не только в регионы России и страны ближнего зарубежья, но и на экспорт в Европу.

«Мы сейчас как раз занимаемся решением вопроса экспорта нашей продукции. Наступит тот день, когда мы будем продавать производимую в России продукцию и в супермаркетах Германии. Хорошие сыры можно получить только из качественного молока. Поэтому мы всячески поддерживаем сотрудничество с местными производителями молока, чтобы они поставляли нам не только необходимое количество, но и соответствующее качество, – отметил управляющий директор DMK Михаэль Феллер.

Строящийся завод будет уже вторым сыродельным производством в Бобровском районе. На действующем заводе в селе Тройня производят 70 видов сыров, в том числе с голубой и белой плесенью. Планируется расширение ассортимента и объемов выпуска продукции.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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