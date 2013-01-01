В Воронежской области открыли новый завод по переработке молочной сыворотки за 2,4 млрд рублей



В Калачеевском районе Воронежской области молочный холдинг «Молвест» открыл завод по переработке сыворотки на базе сыродельного завода «Калачеевский». Новое предприятие позволит увеличить рентабельность продукции, а также повысит экологическую безопасность за счет замкнутого цикла безотходного производства. Объём инвестиций в проект составил 2,4 млрд рублей. Создано 40 новых рабочих мест.

На новом заводе будут получать концентрат сывороточного белка, сухую деминерализованную сыворотку и деминерализованный пермеат (более дешевый аналог сухой молочной сыворотки с пониженным содержанием белка).

Производственная мощность рассчитана на переработку 600 тонн исходной сыворотки-сырья в сутки. В пересчёте на готовую продукцию это — 3 тонны концентрата сывороточных белков и 27,3 тонны сухого деминерализованного пермеата в сутки.

Калачеевский сырзавод будет теперь перерабатывать 100% получаемой в ходе производства сыра сыворотки, которая раньше сливалась в канализацию и наносила вред экологии. Продукция будет востребована пищевыми предприятиями и комбикормовыми заводами.

Воронежская область, Центральный федеральный округ