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В Воронежской области открыли две мега-фермы «ЭкоНивы» за 5,2 млрд рублей

Янв 13
Москва Центральный федеральный округ
В Воронежской области открыли две мега-фермы «ЭкоНивы» за 5,2 млрд рублей

В Воронежской области ООО «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «ЭкоНива») запустило в эксплуатацию два новых животноводческих комплекса в Лискинском и Бобровском районах. Инвестиции в каждый комплекс составили почти по 2,6 млрд рублей. В общей сложности создано 290 рабочих мест. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор области Александр Гусев, руководитель холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр, главы муниципалитетов.
В селе Песковатка Бобровского района в комплексе, рассчитанном на 6,8 тыс. голов КРС, дойное стадо насчитывает 2,8 тыс. голов. В состав мега-фермы входят площадки для выращивания молодняка молочных пород на 4000 голов, коровник на 850 голов с родильным отделением и малым доильно-молочным блоком типа «Ёлочка» и т.д. Мощность предприятия – 80-90 тонн молока в сутки.

В селе Петропавловка Лискинского района молочный комплекс рассчитан на такое же количество голов КРС. Как и в Бобровском районе, здесь имеются три коровника с технологией беспривязного содержания с доильно-молочным блоком типа «Карусель» на 72 места, скотопрогонные галереи. Производительность нового объекта —до 90 тонн молока в сутки.

Также на объектах установлены секции с домиками для телят, площадки для молодняка от трёх до восьми месяцев и секции для выгула телят от девяти до 24 месяцев. Кроме того, комплексы оборудованы силосными площадками, очистными сооружениями, санпропускниками и т.д.

В настоящее время на территории Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области «ЭкоНивой» ведется строительство ещё двух животноводческих комплексов на 3300 голов дойного стада каждый. Это будут уже 16-я и 17-я мега-фермы холдинга в регионе.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
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