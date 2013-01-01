В Воронежской области начали строить утиную ферму за 5 млрд рублей



В Воронежской области агрохолдинг «Рамонская индейка» приступил к строительству первой очереди комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса общей стоимостью до 5 млрд рублей.

В настоящий момент завершаются земляные работы, идет подготовка к закладке фундамента на строительной площадке. Уже построена собственная подстанция мощностью 5 МВт стоимостью около 400 млн рублей. Сдача в эксплуатацию первой очереди утиной фермы намечена на середину 2020 года.

Производство утиного мяса на первом этапе запланировано в объеме 5 тыс. тонн в год. Полная проектная мощность перерабатывающего комплекса составит 20 тыс. тонн готовой продукции в год. Из мяса утки планируют производить колбасы, консервы, копчености, фуа-гра для премиального сегмента.

Готовая продукция будет реализовываться через торговые сети во всех регионах России, а также экспортироваться в Азию и Европу.

В результате реализации проекта «Рамонская индейка» рассчитывает занять на внутреннем рынке долю производства утиного мяса примерно в 10%. На предприятии рассматривается возможность перепрофилирования на производство мяса утки, так как потребности рынка индейки в европейской части России уже обеспечены.

Воронежская область, Центральный федеральный округ