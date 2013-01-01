В Воронеже заменили украинские комплектующие для российских ракет-носителей «Ангара»



Воронежский механический завод отправил в филиал Центра Хруничева в Омске первую товарную партию титановых шаробаллонов, которые до 2014 года поставлял украинский завод «Южмаш»

Для производства первого российского комплекта ТШБ, которые используются в составе всех ракет-носителей, применили новые технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.

Воронежский завод начал серийно выпускать титановые шаробаллоны в рамках программы замещения импортных комплектующих для российской ракетно-космической техники и по конструкторской документации, разработанной КБ «Салют» Центра Хруничева.

На сегодняшний день на ВМЗ введен в эксплуатацию стенд для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов, проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.

Воронежская область, Центральный федеральный округ