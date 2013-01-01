В Воронеже заменили украинские комплектующие для российских ракет-носителей «Ангара»
Авг 29
Воронежский механический завод отправил в филиал Центра Хруничева в Омске первую товарную партию титановых шаробаллонов, которые до 2014 года поставлял украинский завод «Южмаш»
Для производства первого российского комплекта ТШБ, которые используются в составе всех ракет-носителей, применили новые технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.
Воронежский завод начал серийно выпускать титановые шаробаллоны в рамках программы замещения импортных комплектующих для российской ракетно-космической техники и по конструкторской документации, разработанной КБ «Салют» Центра Хруничева.
На сегодняшний день на ВМЗ введен в эксплуатацию стенд для криогенных испытаний всех типов шаробаллонов, проведены комплексные испытания, подтвердившие надежность конструкции и качество технологии изготовления.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
29 Авг 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|31 Авг:
|31 Авг:
|31 Авг:
Центральный федеральный округ:
|31 Авг:
|31 Авг:
|31 Авг:
РОССИЯ:
|31 Авг:
|31 Авг:
|31 Авг: