В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»
Фев 13
В Воронежском центре ракетного двигателестроения начались экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС. Он предназначен для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5», разработанной Самарским РКЦ «Прогресс». На огневом стенде предприятия провели два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом.
В ходе испытаний подтвердилась устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении — режиме работы, в котором двигатель будет эксплуатироваться в составе ракеты-носителя. Одновременно началась подготовка к испытаниям второй энергетической установки.
РД0124МС — новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива «нафтил — жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите.
В состав каждого входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.
«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, которая сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Начало летных испытаний запланировано на 2024 год.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
13 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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