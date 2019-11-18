В Воронеже успешно провели огневые испытания созданного двигателя для новой ракеты «Союз-5»



В Воронежском центре ракетного двигателестроения начались экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС. Он предназначен для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5», разработанной Самарским РКЦ «Прогресс». На огневом стенде предприятия провели два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом.

В ходе испытаний подтвердилась устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении — режиме работы, в котором двигатель будет эксплуатироваться в составе ракеты-носителя. Одновременно началась подготовка к испытаниям второй энергетической установки.

РД0124МС — новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива «нафтил — жидкий кислород». Он состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите.

В состав каждого входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, которая сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Начало летных испытаний запланировано на 2024 год.

Воронежская область, Центральный федеральный округ