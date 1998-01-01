В Воронеже открыли Целевую поисковую лабораторию прорывных технологий радиосвязи



На базе этой лаборатории, созданной концерном «Созвездие» совместно с Фондом перспективных исследований, планируется сформировать Национальный Центр Компетенций по перспективным технологиям радиосвязи.

В лаборатории будут проводить научные исследования, имеющие прорывной характер в области радиосвязи, формировать облик конвергентных платформ радиосвязи следующего поколения. На базе лаборатории будут проводить Всероссийские технологические соревнования и национальные конкурсы для поиска лучших решений, методов, алгоритмов в области радиосвязи.

По словам начальника лаборатории прорывных технологий связи АО «Концерн «Созвездие» Сергея Карамова, к долгосрочному сотрудничеству будут приглашать как опытных специалистов в области математики, радиофизики, радиотехники, программирования, так и молодых исследователей для совместного создания технологий и продуктов будущего.

Сотрудники лаборатории смогут участвовать в ведущих отечественных и зарубежных тематических конференциях, форумах и семинарах, публиковать свои работы в основных отечественных и зарубежных научных журналах и патентовать результаты научной деятельности.

Воронежская область, Центральный федеральный округ