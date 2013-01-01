Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 20:29 МСК
USD (ЦБ)    61,4140
EUR (ЦБ)    68,4213

14 ЯНВ, 20:29 МСК
USD (ЦБ)    61,4140
EUR (ЦБ)    68,4213

В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку

На Воронежском авиазаводе первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки. В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера. Новейший лайнер будет состоять из российских комплектующих. Строительство опытного образца обойдётся в 6,2 млрд рублей.
В качестве силовой установки будут применяться двигатели отечественного производства ПС-90А1. Современное пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи.

Пассажирский салон перспективного самолета может выпускаться в трех базовых вариантах: трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно; также возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места.

Особенности салона заключаются в комфортном размещении пассажиров в соответствии с международными требованиями. Предусмотрена возможность разделения кабины на салоны различного класса обслуживания.

Изготовление опытного образца планируется завершить к концу года. После этого он будет передан для наземных и летных испытаний. Первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год.

Воронежская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Янв:
14 Янв:
14 Янв:
Центральный федеральный округ:
14 Янв:
14 Янв:
14 Янв:
РОССИЯ:
13 Янв:
13 Янв:
13 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе

Выигрыш 1 млрд или подтасовка? «Столото» опровергает версию о нечестной победе
Экономика 2

«В кредите отказано». Почему банки стали все реже выдавать займы

«В кредите отказано». Почему банки стали все реже выдавать займы
Экономика

Из бюджета воруют миллиарды, но наказывают за мелочь. Кудрин описал масштабы коррупции

Из бюджета воруют миллиарды, но наказывают за мелочь. Кудрин описал масштабы коррупции
Экономика

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные
Экономика

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года
Политика

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь
Экономика

Узнай, страна

В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку

В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку

В Татарстане ученые создали гуманную технологию выращивания искусственного мяса и рыбы

В Татарстане ученые создали гуманную технологию выращивания искусственного мяса и рыбы

В Крыму начали реализацию проекта создания инновационной сельскохозяйственной долины

В Крыму начали реализацию проекта создания инновационной сельскохозяйственной долины

В Калининградской области запустили сборку нового кроссовера после полного цикла испытаний

В Калининградской области запустили сборку нового кроссовера после полного цикла испытаний

Новости дня

20:09 Увеличение потребления овощей не позволяет замедлить прогрессирование рака простаты Увеличение потребления овощей не позволяет замедлить прогрессирование рака простаты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:07 Синоптики пообещали россиянам теплую зиму и весну Синоптики пообещали россиянам теплую зиму и весну
19:36 Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию
19:12 В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию В Азербайджане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию
18:57 В Госдуме ответили на слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Россию В Госдуме ответили на слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Россию
18:33 Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:14 Стало известно отношение россиян к длинным новогодним каникулам Стало известно отношение россиян к длинным новогодним каникулам

Узнай, страна!

17:30 В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку В Воронеже новый пассажирский самолет Ил-96-400М передан на окончательную сборку
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter