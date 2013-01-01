В Воркуте на самой глубокой шахте России «Комсомольская» начали добычу угля в новом забое



В Республике Коми самая глубокая шахта России «Комсомольская», принадлежащая АО «Воркутауголь» (входит в ПАО «Северсталь»), запустила и вывела на проектные нагрузки новый очистной забой. Его запасы составляют 535 тысяч тонн коксующегося угля.

Новая лава «712-ю» расположена на пласте Тройном в Южном блоке шахты на глубинах около 1100 метров. В настоящее время шахтеры уже вышли на проектные нагрузки в новом очистном забое и добывают до четырех тысяч тонн угля в сутки.

«Серьезных сложностей при монтаже этой лавы не возникало. Плечо доставки оборудования было примерно 1,5 километра. Первую секцию механизированной крепи мы доставляли трое суток, по пути налаживая транспортную инфраструктуру. Это довольно хороший темп», — отметил начальник участка № 6 шахты «Комсомольская» Владимир Журавлев.

Полностью отработать запасы лавы «712-ю» коллектив участка по добыче угля № 6 планирует в ноябре 2019 года.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ