В Вологодской области завод холдинга «Швабе» запустил производство гражданских прицелов Р4×30 LFO



Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех начал выпускать не имеющий аналогов в России прицел, который обладает четырехкратным увеличением и позволяет вести стрельбу на расстоянии до 200 метров.

Прицел устанавливается на любое оружие с креплением Picatinny и благодаря призменной оборачивающейся оптической системе он на 40 процентов короче аналогов с классической оптической системой.

Особенность новинки — в световоде, который обеспечивает непрерывное функционирование подсветки в дневное время без элементов питания.

По словам генерального директора ВОМЗ Василия Морозова, используемый для подсветки световод собирает свет и передает к прицельной марке, награвированной на стекле, что позволяет любителям охоты и спортивной стрельбы не беспокоиться о разрядке батареи и не брать с собой запасные элементы питания.

Объем первой партии Р4×30 LFO составит 30 прицелов, которые будут продаваться в России через компании-партнеры и официальный онлайн-магазин Вологодского оптико-механического завода. В перспективе планируется экспорт изделий в ближнее и дальнее зарубежье.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ