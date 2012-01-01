В Вологодской области запустили линию по производству пеллет на базе «Харовсклеспром»
Мар 26
Запуск производства биотоплива стал очередным этапом реализуемого с 2012 года инвестиционного проекта по организации комплексной переработки древесного сырья с законченным циклом технологических процессов, в который уже инвестировано более 2 млрд. рублей.
Фактический объем инвестиций превысил плановый на 475,7 млн рублей, создано высокотехнологичное деревообрабатывающее производство.
«Одним из значимых этапов модернизации нашего предприятия было создание пеллетного производства с годовым объёмом выпуска 36 тыс. тонн топливных древесных гранул. Мы обеспечили создание 22 дополнительных, высокотехнологичных рабочих мест, инвестировали порядка 300 млн руб.», — сообщил генеральный директор АО «Группа компаний Вологодские лесопромышленники» Андрей Коноплев.
Создано одно из крупнейших в Вологодской области производство пеллет, ООО «Харовсклеспром» ужу заключило контракт на экспорт 28 тыс. тонн древесных гранул в этом году.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
26 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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