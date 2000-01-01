В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей
Ноя 15
В Вологодской области на Череповецком металлургическом комбинате (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») завершили капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 2 млрд рублей проведена модернизация установки ламинарного охлаждения. Весь комплекс строительно-монтажных работ, включая холодные испытания нового оборудования, проведен за 14 дней.
В рамках капремонта прокатного стана специалисты выполнили операции для повышения стойкости узлов и надежности агрегата: провели ремонт нагревательной печи, фрезеровку станин пяти прокатных клетей черновой и чистовой групп, замену рольганга и т.д.
Новое оборудование ламинарной установки позволит увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы стали, а также ускорить этот процесс. На сегодняшний день стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он производит свыше 6 млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
15 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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