В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей



В Вологодской области на Череповецком металлургическом комбинате (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») завершили капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 2 млрд рублей проведена модернизация установки ламинарного охлаждения. Весь комплекс строительно-монтажных работ, включая холодные испытания нового оборудования, проведен за 14 дней.

В рамках капремонта прокатного стана специалисты выполнили операции для повышения стойкости узлов и надежности агрегата: провели ремонт нагревательной печи, фрезеровку станин пяти прокатных клетей черновой и чистовой групп, замену рольганга и т.д.

Новое оборудование ламинарной установки позволит увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы стали, а также ускорить этот процесс. На сегодняшний день стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он производит свыше 6 млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ