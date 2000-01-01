Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 НОЯ, 15:11 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

15 НОЯ, 15:11 МСК
USD (ЦБ)    63,8881
EUR (ЦБ)    70,4111

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

Ноя 15
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области на Череповецком металлургическом комбинате (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») завершили капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 2 млрд рублей проведена модернизация установки ламинарного охлаждения. Весь комплекс строительно-монтажных работ, включая холодные испытания нового оборудования, проведен за 14 дней.
В рамках капремонта прокатного стана специалисты выполнили операции для повышения стойкости узлов и надежности агрегата: провели ремонт нагревательной печи, фрезеровку станин пяти прокатных клетей черновой и чистовой групп, замену рольганга и т.д.

Новое оборудование ламинарной установки позволит увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы стали, а также ускорить этот процесс. На сегодняшний день стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он производит свыше 6 млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Ноя:
15 Ноя:
15 Ноя:
Центральный федеральный округ:
15 Ноя:
15 Ноя:
14 Ноя:
РОССИЯ:
14 Ноя:
14 Ноя:
14 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге

Опыт Азербайджана в сохранении культурных ценностей высоко оценили в Санкт-Петербурге
Культура

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?

SWIFT на троих. Россия, Индия и Китай создают свою систему финансовых сообщений в обход санкций США?
Политика

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции

Покупайте российское! В России хотят установить 50-процентную планку госзакупок отечественной продукции
Экономика

В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры

В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры
Общество

Газовая директива. ФРГ подстраивает свое законодательство под требования ЕС к «Северному потоку – 2»

Газовая директива. ФРГ подстраивает свое законодательство под требования ЕС к «Северному потоку – 2»
Политика

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире

Акции для инвесторов. Российский фондовый рынок стал самым доходным в мире
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Вологодской области в рекордные сроки модернизировали крупнейший прокатный стан за 2 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

В Ивановской области запустили производство ткани с полимерным покрытием, не имеющее аналогов в РФ

Новости дня

14:46 В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
13:29 Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду Медведев запретил сдавать квартиры в посуточную аренду
13:05 Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти Асад хочет потребовать от США компенсацию за хищения нефти
12:10 Президент России заявил о риске транзита газа через Украину Президент России заявил о риске транзита газа через Украину
11:04 Украинцев, переехавших в Крым, в семь раз больше, чем крымчан, уехавших на Украину Украинцев, переехавших в Крым, в семь раз больше, чем крымчан, уехавших на Украину
10:42 Орловская область развивает инвестиционный потенциал Орловская область развивает инвестиционный потенциал
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
Автопробегом по заграницам. Почему экспорт российских автомобилей вырос почти на треть?
09:48 Владимир Путин предлагает ввести рублевые расчеты между странами БРИКС Владимир Путин предлагает ввести рублевые расчеты между странами БРИКС

Узнай, страна!

15:10 ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места? ТОП-10 достижений недели: как в России создавали новые технологии, производства и рабочие места?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
14 НОЯ, 11:54 На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей На форуме ТПП РФ обсудили соответствие инфраструктуры поддержки бизнеса ожиданиям предпринимателей
13 НОЯ, 12:06 В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter