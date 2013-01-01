В Вологодской области стартовало новое производство сульфата аммония, не имеющее аналогов в России



В Вологодской области на Череповецком комплексе АО «Апатит», входящем в состав Группы «ФосАгро», в торжественной обстановке дали старт пусконаладочным работам на новом производстве сульфата аммония. Установка производительностью 300 тысяч тонн востребованного удобрения в год стала первой в России и одной из крупнейших в мире по единичной мощности. Общий объем инвестиций, включая проектирование, комплектную поставку и монтаж оборудования, составил более 2,4 млрд рублей.

Уникальность новой технологии состоит в том, что при производстве затрачивается минимум энергоресурсов, используются чистый аммиак и чистая серная кислота, которые производят на этом же заводе.

При реализации проекта были применены наилучшие доступные технологии и современное оборудование, позволяющие достичь высоких показателей в области ресурсосбережения, производительности труда, экологической и промышленной безопасности.

Стратегия развития компании предусматривает увеличение производства минеральных удобрений до 9,5 млн тонн к 2020 году.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ