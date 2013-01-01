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В Вологодской области созданы новые инфраструктурные объекты, сократившие расстояние до Центра РФ

Авг 23
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области созданы новые инфраструктурные объекты, сократившие расстояние до Центра РФ

В Вологодской области состоялось торжественное открытие участка автомобильной дороги в обход областного центра. Инвестиции в крупнейший инфраструктурный проект региона составили 12 млрд рублей. Одновременно дан старт основному этапу строительства еще одного стратегически важного для Центрального и Северо-Западного федеральных округов объекта — моста через реку Шексну в Череповце. Стоимость проекта превышает 16,5 млрд рублей.
Запущенный в эксплуатацию участок трассы между федеральной автодорогой А-114 Вологда — Новая Ладога и трассой Вологда — Норобово должен вывести из города часть транзитного транспорта.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, «за два года была построена магистраль, которая отвечает самым высоким стандартам», вместе с тем улучшится экологическая обстановка и качество жизни вологжан.

Генеральная подрядная организация АО «ВАД» построила объездную дорогу с нуля: от расчистки местности от деревьев и кустарников до переустройства линий связи, электропередач, газопровода. Работы первого этапа строительства включали также перенос высоковольтных линий, мелиоративной сети и сетей связи, трех газопроводов.

В настоящее время до четырех полос движения расширен 10-километровый участок трассы на выезде из города Вологды (Вологда - Лесково) и 8-километровый участок на подъезде к городу Череповец (череповецкая развязка – аэропорт Череповец). Окончательно проект будет завершен к осени 2020 года, когда откроют последний участок обхода — до трассы М-8 Москва — Архангельск. Обход свяжет сразу три федеральные трассы: М-8 «Холмогоры», А-114 Вологда — Тихвин и А-119 Вологда — Медвежьегорск.

Кроме того, в Череповце стартовал ключевой этап строительства нового моста через реку Шексну. Строители забили первую сваю в основание одной из пятнадцати опор самого длинного моста в регионе протяженностью 1,1 км (и более 8 км – подходы), который выведет за пределы центральных улиц города транзитный транспорт, направляющийся из Санкт-Петербурга в сторону Рыбинска, Ярославля и Москвы.

«Этот великолепный мост станет качественной современной коммуникацией, которая даст новое развитие городу и районам региона», — подчеркнул глава минтранса РФ Евгений Дитрих на церемонии закладки основной части мостового сооружения.

Проект предусматривает возведение вантового моста с железобетонными пилонами и боковыми неразрезными сталежелезобетонными пролётными строениями, а также с опорами на свайном основании. Работы ведет подрядная организация «Мостоотряд-11», строившая Крымский мост.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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