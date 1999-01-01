В Вологодской области открыта сыроварня по производству твердых сыров



В Вашкинском районе на базе крестьянско-фермерского хозяйства официально открылась 29 августа сыроварня Липин Бор. Здесь будут производить полутвердые, а также твердые сыры. А 30 августа руководству вручен Сертификат о регистрации товарного знака Вологодской ТПП

В настоящее время на сыроварне производят три вида твердых сыров из молока, полученного в данном крестьянско-фермерском хозяйстве. Мощность переработки молока составляет 2 тонны в сутки. По итогам июня-августа переработано 68 тонн молока и произведено 2000 головок сыра или 6 тонн.

В перспективе крестьянско-фермерское хозяйство планирует также заниматься производством масла и мороженого.

Для получения максимальной эффективности руководство хозяйства взяло курс на производство и реализацию продукции высокого качества. Его работники посетили одну израильскую компанию, которая давно занимается подобным производством. После поездки было принято решение о производстве сыров на израильском оборудовании с использованием применяемой там швейцарской технологии.

Курс обучения сыроварению специалисты хозяйства прошли на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина.