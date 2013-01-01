В Вологодской области открыли пеллетное производство полного цикла переработки древесного сырья



Сокольский деревообрабатывающий комбинат совместно с компанией «Пелпром Вологда» планирует обеспечивать российских европейских потребителей биотопливом для автоматизированных котельных общественных зданий и индивидуальных домов.

С вводом в эксплуатацию пеллетной линии мощностью 10-12 тыс. тонн в год весь образующийся в процессе деревообрабатывающего производства объем сухих опилок и стружки будет использован для изготовления прессованных гранул.

«Участок по производству пеллет позволит нам комплексно использовать всю биомассу древесного сырья, обеспечить утилизацию отходов лесопиления и деревообработки за счет преобразования их в биотопливные гранулы и тепловую энергию. Это безопасно и экологично», — подчеркнул генеральный директор Сокольского ДОК Константин Пастухов.

Он также отметил, что теплотворность пеллет, изготавливаемых под высоким давлением без добавления химических связующих, практически равна теплотворности каменного угля. При этом в процессе горения пеллеты выделяют значительно меньший по сравнению с другими видами топлива объем серных соединений.

Аналогичные производства создаются и на других предприятиях холдинга Segezha Group, который входит в АФК «Система».

В Красноярском крае на промышленной площадке АО «Лесосибирский ЛДК № 1» завершается строительство пеллетного завода мощностью 70 тысяч тонн топливных гранул в год - запуск производства запланирован на ноябрь 2018 года.

В Карелии на базе Сегежского ЦБК готовят запуск многотопливного котла на биомассе для производства пара под технологические процессы. В результате реализации этого инвестиционного проекта совокупная мощность по энергетике Сегежского ЦБК составит 400 тонн пара в час и будет достаточной для наращивания объема производства мешочной бумаги на 110 тысяч тонн в год.

Вологодская область, Центральный федеральный округ