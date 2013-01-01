В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей



В Вологодской области под Череповцом запустили тепличный комплекс «Новый» с планируемым объемом урожая около 6 тыс. тонн овощей в год. Общий объем инвестиций составил 2,3 млрд рублей. Комплекс занимает площадь 8,2 га и оснащён высокотехнологичными теплицами по современной голландской технологии. Трудоустроено 153 специалиста.

В настоящее время уже высажена рассада, закончено строительство энергоцентра, смонтировано оборудование котельной и газопоршневых установок, проведены все коммуникации в теплицах, полностью проложены наружные инженерные сети.

Большая часть операций, включая внесение удобрений и орошение, автоматизирована. Растения выращивают в субстрате на подвесных лотках, что улучшает циркуляцию воздуха и облегчает уход.

В данный момент на предприятии выращивают огурцы и салат, завершаются подготовительные работы в отделении по выращиванию томатов.

Планируется, что первый урожай салатов здесь снимут уже через две недели. Первые огурцы будут готовы к реализации в начале мая, томаты — в сентябре. Кроме Череповца, продукцию планируют продавать в Вологде и других населенных пунктах региона, а также в Архангельской, Мурманской, Тверской областях и Москве.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ