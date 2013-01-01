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В Вологодской области фирма по производству сливочного масла и сыров стала резидентом ТОСЭР

Июл 24
Москва Центральный федеральный округ
В Вологодской области фирма по производству сливочного масла и сыров стала резидентом ТОСЭР

В г. Череповце Вологодской области ООО «Вологодский молочный завод», дочернее предприятие «Нева Милк», стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец». Общий объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.
В настоящее время проект строительства нового завода проходит госэкспертизу. Фирма планирует построить предприятие по производству полутвердых сыров и сливочного масла. Продукцию будут поставлять в крупнейшие торговые сети России - «Ашан», «Магнит», «Пятерочка», «Метро», «Лента» и др.

Увеличение объема производства высококачественного вологодского масла и сыров премиум-класса позволит снизить импорт продукции из Белоруссии и Южной Америки.

Кроме ООО «Вологодский молочный завод», в череповецком ТОСЭР зарегистрировано еще четыре резидента, которые начнут строительство предприятий уже в 2019 году. Их работа позволит привлечь в экономику города более 5 млрд рублей и создать свыше 1000 рабочих мест.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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