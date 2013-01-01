В Вологде вновь открылась областная бальнеологическая лечебница



В Вологде после восстановительных работ и модернизации вновь открылось уникальное для региона медицинское учреждение — Вологодская областная бальнеологическая лечебница имени профессора В. В. Лебедева.

Бальнеотерапия — это лечение минеральными водами: различные души, а также применение минеральной воды для питья, орошения и промывания кишечника. В лечебнице имени Лебедева применяется вологодская минеральная вода, которая относится к редко встречающимся хлоридным натриево-кальциевым рассолам с большим содержанием брома и йода.

«Бальнеолечебница — объект культурного наследия регионального значения, — рассказал заместитель губернатора Олег Васильев. — Обновление корпуса больницы — первый этап программы частно-государственного партнерства по возрождению этого учреждения. На первом этапе инвестор восстановил исторический облик лечебницы, заменил все оборудование, появились восемь новых процедур. Созданы комфортные условия для врачей, пациентов. У инвестора большие планы. Предполагается, что рядом с лечебницей построят бассейн с минеральной водой, гостиничный комплекс, появятся новые реабилитационные услуги. Мы гарантируем, что здесь будет бесплатный прием пациентов в рамках программы ОМС. Будут и платные услуги, которые не входят в эту программу».

Также на территории комплекса открыли памятник основателю лечебницы Василию Лебедеву.

Все работы выполнены на средства инвестора в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составит более 100 миллионов рублей.

Бальнеолечебница на улице Турундаевской работает с 1959 года.