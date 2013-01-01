В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности



Комитет содействует повышению деловой открытости и инвестиционной привлекательности Вологодской области с целью привлечения прямых иностранных инвестиций в ее экономику, интеграции региона в мировое экономическое пространство, налаживания устойчивых деловых связей между предпринимательскими кругами Вологодчины и зарубежных стран, а также для оказания практической помощи вологодским компаниям и предпринимателям в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

В заседании комитета принял участие начальник Департамента экономического развития Евгений Меньшиков. Он представил новый проект государственной поддержки промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Данный проект создан в целях увеличения объёма экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в рамках реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в нем определён порядок формирования и утверждения единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, являющихся производителями федерального и регионального значения. Также установлен порядок заключения соглашений о реализации корпоративных программ. Предприятия, заключившие соглашения о реализации корпоративных программ, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование соответствующих экспортных кредитов, и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов.

"Вологодская область является экспортно-ориентированным регионом. По данным 2018 года внешнеторговый оборот вырос на 35 % и достиг 5 млрд долл., при этом экспорт вырос на 40% - 34 млрд долл. Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК) направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Предполагаемые параметры: субсидии банковских продуктов, ориентированных на экспорт, по таким направлениям, как пред экспортное финансирование, пост экспортное финансирование, различные программы по аккредитивам. Банковские продукты будут предоставляться по льготным условиям, при условии разработки программы повышения конкурентоспособности. С подробностями условий программы можно ознакомиться на сайте Российского экспортного центра или Минпромторга, который является куратором данной программы. Департамент экономического развития будет являться оператором проекта и, будет принимать заявки от организаций с 1 апреля по 15 мая 2019 года. Далее в течение 30 календарных дней будет формироваться перечень компаний, которые могут претендовать на государственную поддержку и к концу августа Минпромторг объявит перечень компаний, которые получат государственную поддержку. Отрасли, участвующие в программе: машиностроение; металлургия, химия; лесной комплекс; пищевая промышленность; легкая промышленность",-рассказал Евгений Валерьевич участникам заседания.

В рамках заседания комитета выступил и.о. начальника Вологодского таможенного поста капитан таможенной службы Алексей Рожин с докладом о вопросах и новых условиях ведения внешнеэкономической деятельности, а также об изменениях в таможенном законодательстве.

"Таможенная система развивается в направлении перевода всего документооборота в электронный вид. На данный момент более 90% деклараций на товары подается юридическими лицами в электронном виде. Вологодский таможенный пост оформляет лицензируемые товары и товаров с использованием временного периодического декларирования. Остальные декларации подаются в Санкт-Петербургский ЦЭД (Центр электронного декларирования). В планах Федеральной Таможенной Службы организовать на территории Российской Федерации 16 электронных таможен, которые будут заниматься оформлением товаров. В Северо-Западном Федеральном округе останется две электронные таможни. Одна на базе Балтийской таможни, которая будет заниматься оформление товаров, перемещаемых водным транспортом, вторая на базе Санкт-Петербургского ЦЭДа для оформления всех остальных товаров. На местах останутся таможни фактического контроля, которые будут заниматься досмотром товаров, оформлением товаров физических лиц, завершением транзита и т.д., имея ограниченное количество функций"-отметил Алексей Павлович в своем выступлении.

О мерах поддержки субъектов МСП Вологодской области по вопросу ведения внешнеэкономической деятельности выступила руководитель Центра поддержки экспорта Людмила Малованина.

"По рейтингу регионов РФ по объёму экспорта Вологодская область занимает 19 место, в рейтинге регионов по Северо-Западному ФО - 3 место. Доля региона в российском экспорте составляет 1,06%, доля несырьевых товаров в экспорте -96,45% . Основными рынками сбыта продукции являются Польша, Финляндия, Белоруссия. Центр поддержки экспорта Вологодской области создан в 2015 году в целях поддержки экспортеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса Вологодской области. Основные цели центра: а) стимулирование и вовлечение малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность; б) содействие выходу малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; в) содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

24 мая 2018 года подписано соглашение о реализации образовательного проекта АО «РЭЦ» между АО «РЭЦ», Правительством Вологодской области и Департаментом экономического развития. Таким образом, АНО «РЦПП ВО» является уполномоченным оператором «ШКОЛЫ ЭКСПОРТА» АО «РЭЦ» по проведению серии обучающих семинаров, каждый из которых посвящен отдельному этапу экспортного проекта.

В 2019 году запланированы 5 направлений бизнес-миссий: Болгария, Финляндия, Турция, Узбекистан, Китай. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут принять участие в бизнес-миссии не чаще одного раза в год.

Новое направление Центра поддержки предпринимательства – это реверсивные бизнес-миссии, т.е. приезд иностранных делегаций в Вологодскую область. Выбранные направления: Финляндия, Германия, Франция, Китай, Норвегия. Планируется приезд иностранных коллег в IV квартале 2019 года",-сообщила Людмила Александровна вологодскому бизнесу.

Международные выставки за рубежом планируются по следующим темам: «Аквакультура» («AquaNor The industry’s meeting place», Норвегия, г. Тронхейм), «Субконтрактация» («Alihankita-2019», Финляндия, г. Тампере), «Славянский калейдоскоп -2019» (Беларусь, г. Витебск). Планируемые выставки в России: «СРМ. Премьера моды в Москве-2019», «RosBuild 2019» (г. Москва), «Вьетнам-Экспо-Сибирь» (г. Новосибирск), «WorldFoodMoscow» (г. Москва), «Индустрия детских товаров» (г. Москва).

АНО «РЦПП ВО» оказывает содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде, в том числе адаптация и перевод упаковки товара, создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта на иностранном языке.

АНО «РЦПП» реализует поиск иностранных партнеров для предприятий малого и среднего бизнеса – новая услуга с привлечением федеральных экспертов, предоставляет консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности, оказывает содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках.

Российский экспортный центр оказывает финансовую и нефинансовую помощь российским экспортерам: поддержка экспортных поставок, продвижение на внешние рынки, аналитика и исследования, образовательные услуги, специальные программы по поддержке экспорта, сертификация, патентование, лицензирование, программы российских брендов за рубежом, кредитно-гарантийная поддержка, страхование, безвозмездная услуга «Made in Russia».

Подробнее о предоставлении субсидий АО «РЭЦ» можно ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2017г. № 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки».

Затраты возмещаются в размере 80%, заявка на участие в выставках подается за 120 календарных дней, на бизнес-миссию до 30 календарных дней.

Президент Вологодской ТПП Галина Телегина проинформировала участников Заседания об особенностях работы с Африканскими странами, о существующих санкциях при работе с Сирией, о существующих зарубежных тендерах, о принятых изменениях относительно приема иностранных граждан в Российской Федерации. При оформлении приглашений на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан, необходимо учитывать Федеральный закон № 216-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 216-ФЗ) и Федеральный закон № 215-ФЗ «О внесении изменений в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон № 215-ФЗ), которые были подписаны Президентом 19 июля 2018 года. При несоблюдении принимающей стороной установленных мер по обеспечению соблюдения приглашенным гражданином режима пребывания, непринятие мер по обеспечению своевременного выезда иностранных граждан влечет наложение административного штрафа для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Представители вологодского бизнеса активно принимали участие в обсуждении актуальных вопросов и проблем ведения внешнеэкономической деятельности. Было принято решение о проведении таких встреч на регулярной ежеквартальной основе.

Работу Комитета планируется продолжить в июне, заседания проходят каждый квартал в Вологодской ТПП.

Подробности участия в заседаниях Комитета и результатах деятельности можно узнать у куратора направления ВЭД Миськив Анастасии ved.vtpp@gmail.com