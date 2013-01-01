В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали
Дек 9
В Волгоградской области открыли автомобильное движение по новой двухполосной дороге протяженностью 18 км между Урюпинским и Алексеевским районами. Стоимость работ превысила 400 млн рублей. Введенный участок устранил дорожный разрыв, на 70 км сократив путь из одного райцентра в другой, что важно для решения экономических и социальных задач.
В рамках объекта построено 12 съездов, установлены остановочные павильоны, смонтированы необходимые дорожные знаки, ограждение, нанесена разметка.
Благодаря новой региональной магистрали, сокращающей вдвое время в пути из Алексеевского в Урюпинский район, существенно повысится оперативность оказания медпомощи жителям северных районов области, приезжающим в Урюпинск в межрайонный сосудистый центр и другие медучреждения. В связи с этим новый участок трассы назвали «дорогой жизни».
Волгоградская область, Южный федеральный округ
9 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|9 Дек:
|9 Дек:
|9 Дек:
Центральный федеральный округ:
|9 Дек:
|9 Дек:
|9 Дек:
РОССИЯ:
|6 Дек:
|6 Дек:
|6 Дек: