В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали



В Волгоградской области открыли автомобильное движение по новой двухполосной дороге протяженностью 18 км между Урюпинским и Алексеевским районами. Стоимость работ превысила 400 млн рублей. Введенный участок устранил дорожный разрыв, на 70 км сократив путь из одного райцентра в другой, что важно для решения экономических и социальных задач.

В рамках объекта построено 12 съездов, установлены остановочные павильоны, смонтированы необходимые дорожные знаки, ограждение, нанесена разметка. Благодаря новой региональной магистрали, сокращающей вдвое время в пути из Алексеевского в Урюпинский район, существенно повысится оперативность оказания медпомощи жителям северных районов области, приезжающим в Урюпинск в межрайонный сосудистый центр и другие медучреждения. В связи с этим новый участок трассы назвали «дорогой жизни». Волгоградская область, Южный федеральный округ

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