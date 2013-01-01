В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»



В Волгограде на Мамаевом кургане к 75-й годовщине Великой Победы завершена реставрация 85-метровой скульптуры «Родина-мать», самой высокой в России и Европе. Композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» комплексно отреставрировали впервые за 52 года после его установки. Работы, продолжавшиеся около трех лет, разделили на несколько этапов и завершили в запланированный срок. Из-за эпидемии коронавируса торжественное открытие монумента отложено.

На первом этапе строители заменили 99 натянутых стальных канатов, которые удерживают изнутри бетонный каркас монумента, который весит более 8 тысяч тонн. Кроме того, заменили участки арматуры, подвергшиеся коррозии.

На втором этапе поставили новую систему пожаротушения, оборудовали дренажную систему и обновили наружное освещение скульптуры. Все трещины, суммарной длиной 14 км, капитально отремонтировали, надежно укрепив меч.

Затем памятник очистили снаружи, устранив около 180 тысяч дефектов. Тщательно отшлифованную и восстановленную до мельчайших деталей скульптуру покрыли специальным финишным составом, защищающим от внешних воздействий и сохраняющим светлый цвет.

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина была начата в мае 1959 года и завершена в октябре 1967 года. Скульптура «Родина-мать зовёт!» занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая высокая на момент ее создания статуя в мире.

Общая высота памятника — 87 метров (с 2-метровой установочной плитой). Он установлен на бетонном фундаменте глубиной 16 метров. Высота женской фигуры без меча — 52 метра, длина руки — 20 метров и меча — 33 метра. Скульптура сделана из предварительно напряжённого железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций, толщина стен полой скульптуры — около 30 сантиметров.

Волгоградская область, Приволжский федеральный округ