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В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица"

Окт 1
Москва Центральный федеральный округ
В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица"

На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» гостей и жителей региона познакомили с кулинарными традициями народов Нижнего Поволжья, научили готовить горчицу и угостили разными сортами этого продукта.
Участники фестиваля узнали, что еще в 1850 году в Сарепте был построен первый в России горчично-маслобойный завод, оснащенный самым передовым для того времени оборудованием, в том числе изготовленным по спецзаказу в Голландии прессом. Горчичное масло, производимое на заводе в Сарепте, поставлялось к столу российской императорской семьи.

На площадке фестиваля работали тематические интерактивные программы «Горчица вчера и сегодня с отжимом», «Горчичное королевство», «Горчичное застолье», «Горчичные древности». В немецкой интерьерной экспозиции все желающие ознакомились с кулинарными секретами сарептян, в татарском доме прошел мастер-класс техники декупаж, посетители калмыцкой кибитки приняли участие в гаданиях на горчичных семенах, а на русском подворье сделали горчичную птицу счастья. Состоялись выступления национальных фольклорных коллективов, прошли квесты и конкурсы для детей. А завершился горчичный фестиваль экскурсией «Подземелья Старой Сарепты».

Как отметили в комитете культуры Волгоградской области, горчичный фестиваль в музее-заповеднике «Старая Сарепта» - одно из многих подобных мероприятий, которые проводятся в регионе.

Тысячи волгоградцев и гостей области посещают региональный фольклорно-этнографический фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас» в Кумылженском районе, Арбузный фестиваль в Камышине, вошедший в тройку самых популярных гастрономических фестивалей России. В первые дни сентября Волгограде состоялся XI Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона» и гастрономический фестиваль «срЕда». В прошлые выходные мероприятия в честь 400-летия Урюпинске, который считают столицей российской провинции, посетило более 90 тысяч человек.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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