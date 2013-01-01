В Волгограде прошел четвертый ежегодный фестиваль «Сарепта — горчичная столица"



На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» гостей и жителей региона познакомили с кулинарными традициями народов Нижнего Поволжья, научили готовить горчицу и угостили разными сортами этого продукта.

Участники фестиваля узнали, что еще в 1850 году в Сарепте был построен первый в России горчично-маслобойный завод, оснащенный самым передовым для того времени оборудованием, в том числе изготовленным по спецзаказу в Голландии прессом. Горчичное масло, производимое на заводе в Сарепте, поставлялось к столу российской императорской семьи.

На площадке фестиваля работали тематические интерактивные программы «Горчица вчера и сегодня с отжимом», «Горчичное королевство», «Горчичное застолье», «Горчичные древности». В немецкой интерьерной экспозиции все желающие ознакомились с кулинарными секретами сарептян, в татарском доме прошел мастер-класс техники декупаж, посетители калмыцкой кибитки приняли участие в гаданиях на горчичных семенах, а на русском подворье сделали горчичную птицу счастья. Состоялись выступления национальных фольклорных коллективов, прошли квесты и конкурсы для детей. А завершился горчичный фестиваль экскурсией «Подземелья Старой Сарепты».

Как отметили в комитете культуры Волгоградской области, горчичный фестиваль в музее-заповеднике «Старая Сарепта» - одно из многих подобных мероприятий, которые проводятся в регионе.

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Волгоградская область, Южный федеральный округ