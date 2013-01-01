В Волгограде заработало производство по выпуску пластикатов пониженной горючести



В Красноармейском районе г. Волгограда создано новое производство по выпуску пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект составили 250 млн рублей. Мощность производства составляет 10 тысяч тонн продукции в год. На новом предприятии создано 60 рабочих мест.

Для создания нового завода было реконструировано одно из зданий на территории завода волгоградского «Каустик». В корпусе смонтирована новая вентиляция, заменено электроснабжение, оборудована современная противопожарная система. Кроме того, созданы комфортные бытовые помещения для работников, а также обустроены офисные помещения и лаборатории. Инвесторами приобретено современное оборудование, которое уже смонтировано и прошло пусконаладку. В настоящее время уже выпущены опытные партии продукции, отработана новая технология.

Пластикаты применяются в производстве кабелей различного назначения, и широко востребованы на российском рынке. Компания «Пласткаб» будет выпускать безгалогенные термопластичные пластикаты пониженной горючести для оболочки кабелей, которая может служить в различных агрессивных средах. В отличие от обычных оболочек при горении она не выделяет токсичных веществ. Такая продукция является более экологичной, применяется в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Волгоградская область, Южный федеральный округ