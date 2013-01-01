В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода



Волгоградским предприятием ОАО «Волгограднефтемаш», крупнейшим российским производителем технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности, отгружается крупная партия емкостного оборудования для катализаторного завода, строящегося в Омске. Вся изготовленная продукция будет доставлена заказчику в апреле текущего года.

Договор на поставку более сорока аппаратов диаметром до 3600 мм из высоколегированной стали для объекта по производству катализаторов каталитического крекинга был выполнен в сжатые сроки. Для его реализации в сборочном цехе предприятия был построен специальный стенд для испытания перемешивающих устройств, которыми комплектуются емкостные аппараты.

Строительство катализаторной фабрики, которое ведет ПАО «Газпром нефть» в Омской области, предполагается завершить в 2021 году. Мощность нового производства составит 21 тыс. тонн катализаторов в год: 6 тыс. тонн катализаторов гидрогенизационных процессов и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга. Проект по созданию масштабного производства современных каталитических систем на основе отечественных технологий в результате должен обеспечить независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков.

Волгоградская область, Южный федеральный округ