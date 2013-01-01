Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АПР, 16:58 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

02 АПР, 16:58 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

Волгоградским предприятием ОАО «Волгограднефтемаш», крупнейшим российским производителем технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности, отгружается крупная партия емкостного оборудования для катализаторного завода, строящегося в Омске. Вся изготовленная продукция будет доставлена заказчику в апреле текущего года.
Договор на поставку более сорока аппаратов диаметром до 3600 мм из высоколегированной стали для объекта по производству катализаторов каталитического крекинга был выполнен в сжатые сроки. Для его реализации в сборочном цехе предприятия был построен специальный стенд для испытания перемешивающих устройств, которыми комплектуются емкостные аппараты.

Строительство катализаторной фабрики, которое ведет ПАО «Газпром нефть» в Омской области, предполагается завершить в 2021 году. Мощность нового производства составит 21 тыс. тонн катализаторов в год: 6 тыс. тонн катализаторов гидрогенизационных процессов и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга. Проект по созданию масштабного производства современных каталитических систем на основе отечественных технологий в результате должен обеспечить независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
2 Апр:
2 Апр:
2 Апр:
Центральный федеральный округ:
2 Апр:
2 Апр:
2 Апр:
РОССИЯ:
2 Апр:
1 Апр:
1 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов

В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов

В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ

В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ

В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

В Волгограде отгружается оборудование для строящегося в Омске катализаторного завода

В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс

В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс

Новости дня

16:50 Ford объявил о начале распродажи автомобилей в России Ford объявил о начале распродажи автомобилей в России
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
16:25 Глава ГИБДД Москвы подал в отставку Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
15:47 В Москву слетаются летучие мышы В Москву слетаются летучие мышы
15:17 Банки будут выпускать только бесконтактные карты Visa и Mastercard Банки будут выпускать только бесконтактные карты Visa и Mastercard
14:58 В военной академии в Петербурге прогремел взрыв В военной академии в Петербурге прогремел взрыв
14:44 Минтруд назвал самые востребованные профессии России Минтруд назвал самые востребованные профессии России
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:11 Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в фальсификации на выборах Тимошенко обвиняет Петра Порошенко в фальсификации на выборах

Узнай, страна!

16:03 В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов В Тамбовской области откроют ресурсные классы для детей-аутистов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:01 В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter