В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС



В концерне «Росэнергоатом» этот запуск считают одним из важнейших событий в российской атомной энергетике в 2018 году

На основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом» приказ о вводе в эксплуатацию подписал генеральный директор концерна Андрей Петров. Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.

На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок № 4 впервые был подключен к сети в феврале нынешнего года.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском и обеспечивает 46% производства электроэнергии на юге России.

Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока № 4 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит более 54 процентов.

Ростовская область, Южный федеральный округ