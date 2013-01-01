В Волгодонске ввели в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС
Сен 29
В концерне «Росэнергоатом» этот запуск считают одним из важнейших событий в российской атомной энергетике в 2018 году
На основании полученного разрешения госкорпорации «Росатом» приказ о вводе в эксплуатацию подписал генеральный директор концерна Андрей Петров. Ранее Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности.
На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок № 4 впервые был подключен к сети в феврале нынешнего года.
Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском и обеспечивает 46% производства электроэнергии на юге России.
Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока № 4 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит более 54 процентов.
Ростовская область, Южный федеральный округ
29 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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