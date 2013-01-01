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В Великом Новгороде открылся первый технопарк

Дек 25
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
В Великом Новгороде открылся первый технопарк
Это первый частный технопарк, но открытый с поддержкой региона. На площадке завода «ГАРО» для его резидентов отведено почти 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь уже расположились Центр инженерных услуг завода «ГАРО» и компания «МП-СН». Вчера, 24 декабря, площадку технопарка осмотрел губернатор Андрей Никитин.

«Технопарк будет полезен молодым ребятам, которые хотят создать производственные компании. Они смогут не тратить деньги и силы на стройки, прокладывание сетей, а прийти в подготовленное помещение, имеющее необходимые коммуникации, и получат сопровождение с точки зрения консультаций научного сообщества», - прокомментировал Андрей Никитин, отметив, что технопарк на заводе «ГАРО» не останется единственным в регионе. «Агентство развития Новгородской области» продолжает работу по созданию подобных площадок в Старой Руссе и Боровичах.

Резиденты технопарка получают существенные преимущества. На пять лет компании полностью освобождены от налога на имущество. В тот же период резиденты могут платить 13,5% налога на прибыль вместо 17%. Также они получают двухпроцентную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Также преимуществом технопарка назвали территориальное расположение — недалеко от центра города и совсем близко к НовГУ. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин сказал, что тесная связка с университетом даст развитие всему городу.

«Мы хотели создать инфраструктуру и точку притяжения людей, которые могут развернуть здесь своё производство. Также плюс технопарка в том, что компании легко могут взаимодействовать друг с другом. Сейчас к нам уже пришли два резидента, есть ещё потенциальные кандидаты», - сообщил председатель совета директоров группы компаний «ГАРО» Андрей Соболевский.

Добавим, что ООО «ЦИНУС завода «ГАРО» занимается научно-исследовательскими разработками в области естественных и технических наук. Компания производит приборы, датчики, аппаратуру и инструменты для измерения, контроля и испытаний для технического осмотра автомобилей. На предприятии работают 13 человек.

ООО «МП–СН» проводит научные исследования в области естественных и технических наук, производит опорно-поворотные устройства, гиростабилизируемые платформы, гиростабилизированные оптико-электронные системы, применяемые в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах, наземных шасси, морских и речных судах. Помимо основного вида деятельности предприятие выполняет полный спектр услуг по обработке металла и изготовлению металлоконструкций, занимается ремонтом оптико-электронных приборов и систем, объективов разного спектра диапазона, приемников инфракрасного излучения.

Фото и материалы Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.



 
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